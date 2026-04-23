Rekordan broj migranata i izbjeglica u Europi, evo kako stoji Hrvatska

Broj imigranata koji žive u Europskoj uniji dosegnuo je rekordnu razinu te je 2025. iznosio 64,2 milijuna, prema podacima iz prethodne godine. To znači da ih je 2,1 milijun više nego godinu prije, pokazalo je izvješće Centra za istraživanje i analizu migracija instituta RFBerlin. Za usporedbu, riječ je o povećanju od oko 60% više migranata u odnosu na 2010. kada ih je u EU živjelo oko 40 milijuna, prema službenim podacima Unije.



Podaci za Hrvatsku također su obuhvaćeni izvješćem i otkrivaju zanimljivu sliku. Hrvatska se, naime, po udjelu migranata u ukupnom stanovništvu nalazi upravo na razini prosjeka Europske unije. U Hrvatskoj migranti čine 14,1% ukupnog stanovništva, dok europski prosjek iznosi neznatno manje, 14%. Hrvatska je tako uz Francusku, Dansku, Sloveniju i Nizozemsku u skupini zemalja koje imaju između 14 i 17% doseljenika u ukupnoj populaciji.