Drama u Tirolu: Srbin oteo bivšu partnericu, policija ga zaustavila na granici

U austrijskom Tirolu dogodio se ozbiljan incident koji je završio policijskom potjerom i intervencijom helikoptera, javljaju austrijski mediji. Glavni osumnjičenik je 41-godišnji muškarac srpskog podrijetla s njemačkim državljanstvom, koji živi u Gornjoj Bavarskoj, piše Fenix Magazin.

Prema policijskom izvješću, muškarac se u petak sastao sa svojom bivšom partnericom (40), s kojom je prethodno dogovorio da će je nakon razgovora odvesti kući. Međutim, situacija je brzo eskalirala. Umjesto dogovorene rute, muškarac je nešto nakon 17 sati naglo skrenuo prema Njemačkoj, vozeći autocestom A12, nedaleko od benzinske postaje u Wiesingu. Tijekom vožnje navodno je oštetio mobitel žrtve, čime joj je otežao pokušaj poziva u pomoć.

Unatoč preprekama, žena je uspjela stupiti u kontakt s kćeri i aktualnim partnerom, koji su odmah obavijestili policiju. To je pokrenulo veliku potjernicu u kojoj je sudjelovalo čak 14 policijskih službenika te jedan helikopter.

Muškarac je napustio autocestu kod Langkampfena, gdje je ponovno izbila svađa ispred jedne kuće. Situaciju je primijetio 53-godišnji susjed koji je pokušao pomoći ženi, no osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja. Srećom, žena nije zadobila fizičke ozljede.

Bijeg nije potrajao – njemačka policija ga je vrlo brzo locirala i zaustavila na graničnom prijelazu Kiefersfelden. Prema dostupnim informacijama, muškarac je bio pod utjecajem alkohola. Slučaj je sada u rukama Državnog odvjetništva u Innsbrucku, a protiv osumnjičenog su pokrenuti kazneni i upravni postupci.