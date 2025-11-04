Drama na izboru za Miss Universe: Predsjednik nazvao kandidatkinju 'glupom', ubrzo po nju stiglo osiguranje

U glavnom gradu Tajlanda danas se održao spektakularni izbor za Miss Universe 2025, ali svečanu dodjelu zasjenio je, pravi skandal. Umjesto glamura, dvoranom su odjekivali prepirke i negodovanje, a cijeli događaj ubrzo je postao viralna senzacija na društvenim mrežama. Prema snimkama koje su se munjevito proširile internetom, do incidenta je došlo kada je predsjednik natjecanja Nawat Itsaragrisil, ujedno i potpredsjednik organizacije Miss Universe za Aziju i Oceaniju te direktor natjecanja Miss Grand International, javno prozvao meksičku predstavnicu Fátimu Bosch zbog njezina izostanka s ranijeg sponzorskog snimanja.

Pred kamerama je zatražio da ustane i objasni razloge odsutnosti, a situacija je eskalirala kada ju je pred svima nazvao “glupom”. Meksička natjecateljica nije šutjela, uzvratila je predsjedniku, na što je on pozvao osiguranje i naredio da je uklone iz sale. Cijeli sukob odvijao se uživo na službenoj Facebook stranici Miss Universe Thailand, a snimka je u roku od nekoliko minuta obišla svijet.

🚫👑 MOMENTO DE INDIGNACIÓN: "Nadie puede cerrar nuestra voz".

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, denuncia haber sido víctima de discriminación en Tailandia por parte de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y Miss Universe Thailand. Durante una reunión… pic.twitter.com/FjA6cNZ4Kh — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) November 4, 2025

Nakon što je Bosch napustila dvoranu, za njom su ustale i brojne druge kandidatkinje, među njima Miss Armenije, Kanade, Palestine, Bahama, Zelenortskih Otoka, Španjolske, Belizea, Bolivije i Bugarske, ali i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. Zajedno su demonstrativno napustile prostoriju u znak potpore Meksikanki. Na društvenim mrežama eruptirale su reakcije, tisuće komentara podrške Fátimi Bosch, kritike organizatorima i zahtjevi za isprikom.

Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.



Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025

Vidno potresena, Bosch je po izlasku iz sale stala pred novinare i rekla: “Zaista volim Tajland i poštujem sve ljude ovdje, ali ono što je direktor učinio bilo je nepoštovanje. Nazvao me glupom pred svima. To nije fer, ovdje sam da se natječem, poštujem pravila i nikome ne nanosim zlo. Trudim se biti ljubazna i dati sve od sebe.” Dodala je i kako je “važno da svijet vidi što se dogodilo”, uz poruku: “Mi smo snažne, osnažene žene i ovo je platforma na kojoj se naš glas mora čuti. Nitko nas neće ušutkati.”

Aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig, otvoreno je podržala Bosch te zajedno s ostalim natjecateljicama napustila događaj. Nacionalna organizacija Miss Universe Mexico ubrzo je objavila službeno priopćenje: “Ono što se dogodilo u Bangkoku je neprihvatljivo. Nijedna žena, ni na jednoj pozornici, ne zaslužuje biti ponižena ili vrijeđana. Danas i uvijek, Meksiko stoji uz Fátimu. Tvoja snaga, dostojanstvo i glas predstavljaju najbolje od naše zemlje.” Incident je potvrdila i slovenska predstavnica Hana Klaut, koja je u svojoj Instagram priči otkrila da su kandidatkinje svoje lente naknadno primile tijekom zajedničkog izleta brodom.