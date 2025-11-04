Naši Portali
NATJECATELJICE NAPUSTILE DVORANU

Drama na izboru za Miss Universe: Predsjednik nazvao kandidatkinju 'glupom', ubrzo po nju stiglo osiguranje

Foto: screenshot X
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.11.2025.
u 22:56

Nacionalna organizacija Miss Universe Mexico ubrzo je objavila službeno priopćenje: “Ono što se dogodilo u Bangkoku je neprihvatljivo. Nijedna žena, ni na jednoj pozornici, ne zaslužuje biti ponižena ili vrijeđana. Danas i uvijek, Meksiko stoji uz Fátimu."

U glavnom gradu Tajlanda danas se održao spektakularni izbor za Miss Universe 2025, ali svečanu dodjelu zasjenio je, pravi skandal. Umjesto glamura, dvoranom su odjekivali prepirke i negodovanje, a cijeli događaj ubrzo je postao viralna senzacija na društvenim mrežama. Prema snimkama koje su se munjevito proširile internetom, do incidenta je došlo kada je predsjednik natjecanja Nawat Itsaragrisil, ujedno i potpredsjednik organizacije Miss Universe za Aziju i Oceaniju te direktor natjecanja Miss Grand International, javno prozvao meksičku predstavnicu Fátimu Bosch zbog njezina izostanka s ranijeg sponzorskog snimanja.

Pred kamerama je zatražio da ustane i objasni razloge odsutnosti, a situacija je eskalirala kada ju je pred svima nazvao “glupom”. Meksička natjecateljica nije šutjela, uzvratila je predsjedniku, na što je on pozvao osiguranje i naredio da je uklone iz sale. Cijeli sukob odvijao se uživo na službenoj Facebook stranici Miss Universe Thailand, a snimka je u roku od nekoliko minuta obišla svijet.

Nakon što je Bosch napustila dvoranu, za njom su ustale i brojne druge kandidatkinje, među njima Miss Armenije, Kanade, Palestine, Bahama, Zelenortskih Otoka, Španjolske, Belizea, Bolivije i Bugarske, ali i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. Zajedno su demonstrativno napustile prostoriju u znak potpore Meksikanki.  Na društvenim mrežama eruptirale su reakcije, tisuće komentara podrške Fátimi Bosch, kritike organizatorima i zahtjevi za isprikom. 

Vidno potresena, Bosch je po izlasku iz sale stala pred novinare i rekla: “Zaista volim Tajland i poštujem sve ljude ovdje, ali ono što je direktor učinio bilo je nepoštovanje. Nazvao me glupom pred svima. To nije fer, ovdje sam da se natječem, poštujem pravila i nikome ne nanosim zlo. Trudim se biti ljubazna i dati sve od sebe.” Dodala je i kako je “važno da svijet vidi što se dogodilo”, uz poruku: “Mi smo snažne, osnažene žene i ovo je platforma na kojoj se naš glas mora čuti. Nitko nas neće ušutkati.”

Aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig, otvoreno je podržala Bosch te zajedno s ostalim natjecateljicama napustila događaj. Nacionalna organizacija Miss Universe Mexico ubrzo je objavila službeno priopćenje: “Ono što se dogodilo u Bangkoku je neprihvatljivo. Nijedna žena, ni na jednoj pozornici, ne zaslužuje biti ponižena ili vrijeđana. Danas i uvijek, Meksiko stoji uz Fátimu. Tvoja snaga, dostojanstvo i glas predstavljaju najbolje od naše zemlje.” Incident je potvrdila i slovenska predstavnica Hana Klaut, koja je u svojoj Instagram priči otkrila da su kandidatkinje svoje lente naknadno primile tijekom zajedničkog izleta brodom.

LI
liliZG
23:53 04.11.2025.

a naša ostala sjediti.... hmmm

SE
Serđo23
23:45 04.11.2025.

Takav tip šefa rađe bi gledao mister Universe !

