Objavljeni tajni dokumenti o Iranu, ovo se Trumpu neće svidjeti: 'Nisu na koljenima, mogu još mjesecima'

Povjerljiva analiza američke obavještajne zajednice, dostavljena ovoga tjedna kreatorima politike u Washingtonu, zaključuje da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu najmanje tri do četiri mjeseca prije nego što se suoči s ozbiljnijim ekonomskim posljedicama. Informaciju su za The Washington Post potvrdile četiri osobe upoznate s dokumentom, a procjena otvara nova pitanja o optimističnim tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da je Teheran na rubu sloma.

Prema navodima iz analize CIA-e, Iran je unatoč višemjesečnim američkim i izraelskim napadima zadržao velik dio svojih vojnih kapaciteta, posebno kada je riječ o balističkim projektilima i mobilnim lanserima. Jedan američki dužnosnik rekao je da Teheran i dalje raspolaže s oko 75 posto predratnih zaliha mobilnih lansera i približno 70 posto projektila koje je imao prije početka rata. Dodao je i da postoje indicije kako je režim ponovno osposobio gotovo sva podzemna skladišta, popravio dio oštećenih projektila te dovršio sastavljanje novih raketa koje su bile u završnoj fazi proizvodnje kada je rat počeo. Takve procjene znatno se razlikuju od javnih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u srijedu u Ovalnom uredu izjavio da su iranske raketne sposobnosti „uglavnom desetkovane”. „Ostalo im je možda 18 ili 19 posto projektila, što nije mnogo u usporedbi s onim što su imali“, rekao je Trump.

Američka administracija posljednjih tjedana rat prikazuje kao veliku vojnu pobjedu Washingtona, iako Iran zasad odbija američke zahtjeve za obustavom obogaćivanja uranija, predajom zaliha nuklearnog goriva i ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca. Trump je američku pomorsku blokadu nazvao „nevjerojatnom”, hvaleći američku mornaricu. „To je poput čeličnog zida. Nitko ne prolazi“, rekao je predsjednik SAD-a. Ministar financija Scott Bessent također je branio režim sankcija pod nazivom „Economic Fury”, tvrdeći da iranska naftna infrastruktura trpi trajnu štetu i da je gospodarstvo zemlje pred ozbiljnim slomom.

No, prema procjeni CIA-e, stvarna situacija mogla bi biti znatno složenija. Analitičari smatraju da Iran može preživjeti blokadu između 90 i 120 dana, a možda i dulje, prije nego što se suoči s ozbiljnijim ekonomskim kolapsom. Teheran, prema tvrdnjama izvora upoznatih s dokumentom, dio nafte skladišti na tankerima koji zbog blokade ne mogu isploviti, dok istodobno smanjuje proizvodnju na naftnim poljima kako bi očuvao infrastrukturu. „Situacija nije ni približno tako katastrofalna kao što neki tvrde“, rekao je jedan od izvora za The Washington Post. Američki dužnosnici upozoravaju i da bi Iran mogao pokušati zaobići blokadu krijumčarenjem nafte kopnenim rutama preko Srednje Azije. „Postoji uvjerenje da bi mogli početi prevoziti dio nafte željeznicom“, rekao je jedan dužnosnik. Iako takvi pravci ne mogu nadomjestiti pomorski izvoz, mogli bi pružiti određeni financijski prostor režimu u Teheranu.

Povjerljiva procjena također navodi da Iran i dalje raspolaže velikim arsenalom projektila i dronova. Prije početka rata, Teheran je navodno imao oko 2500 balističkih projektila i tisuće dronova. Iranske snage koristile su to oružje za napade na američke saveznike u Zaljevu i vojne objekte SAD-a na Bliskom istoku. Vizualna istraga The Washington Posta pokazala je da su iranski udari oštetili ili uništili najmanje 228 objekata ili dijelova opreme na američkim vojnim lokacijama u regiji. Posebnu zabrinutost izazivaju iranski dronovi koji se, za razliku od sofisticiranih projektila, mogu proizvoditi u manjim i lako skrivenim pogonima. „Dovoljno je da samo jedan dron pogodi brod i više nitko neće htjeti osiguravati tankere“, upozorio je Danny Citrinowicz, bivši šef odjela za Iran u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi.

Citrinowicz smatra da čak ni višemjesečna blokada možda neće prisiliti iranski režim na popuštanje. „Problem je u tome što oni ne misle da moraju kapitulirati“, rekao je. Dodao je da bi konačni ishod rata, unatoč američko-izraelskim vojnim uspjesima, mogao biti strateški nepovoljan za Washington. „Ono što je počelo kao rat usmjeren na rušenje režima i uništenje nuklearnih i balističkih kapaciteta moglo bi završiti tako da iranski režim izađe jači nego prije“, napisao je Citrinowicz na društvenoj mreži X.