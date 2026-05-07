Neočekivani zaokret: Otkriveno zašto je Trump preko noći odustao od dugo najavljivane operacije

U jeku rastućih napetosti na Bliskom istoku i sve češćih incidenata u Perzijskom zaljevu, Sjedinjene Američke Države pokušale su pokrenuti vojno-sigurnosnu operaciju s ciljem zaštite pomorskih ruta. Međutim, unatoč početnoj odlučnosti, inicijativa je vrlo brzo obustavljena.

Prema pisanju The Independent, predsjednik Donald Trump naglo je odustao od operacije „Projekt Sloboda“ samo dva dana nakon njezina predstavljanja, ponajviše zbog protivljenja Saudijske Arabije. Operacija je trebala omogućiti sigurnu pratnju trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac, ključnu točku svjetske trgovine energentima.

Kako navode izvori, odluka o povlačenju donesena je nakon što je Saudijska Arabija odbila omogućiti korištenje svog zračnog prostora i vojnih baza za potrebe američke operacije. Posebno je istaknuto da američkim zrakoplovima nije dopušten pristup zračnoj bazi Prince Sultan, što je značajno ograničilo operativne mogućnosti SAD-a.

Dodatno, telefonski razgovor između Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana nije rezultirao kompromisom, čime je operacija praktički ostala bez ključne logističke podrške u regiji. Američki dužnosnici naglašavaju kako je regionalna suradnja nužna za provedbu ovakvih vojnih inicijativa, osobito zbog geostrateškog položaja država Perzijskog zaljeva.

Istodobno, odluka o obustavi operacije otvorila je prostor za diplomatske napore između Sjedinjenih Država i Irana, nakon što su napadi na brodove i infrastrukturu dodatno destabilizirali regiju. Iako iz Bijele kuće tvrde da su saveznici bili unaprijed informirani, pojedini izvori ističu da koordinacija nije bila potpuna, što dodatno naglašava kompleksnost međunarodnih odnosa u ovom području.