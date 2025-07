FOTO DP-ovci upiru prstom u Pavličeka, a istu suglasnost obrtu Milakovićeva šogora potpisao i Penava

Glas DSS-ovca Srđana Milakovića za većinu Hrvatskih suverenista, HDZ-a i HNS-a u vukovarskom Gradskom vijeću iznenadio je u četvrtak mnoge, posebno uz činjenicu da većina postoji i bez Milakovićeva glasa. Iz DP-a, kojemu su dojučerašnji partneri okrenuli leđa i otišli sa Suverenistima, požurili su se protumačiti da je Milakovićev glas kupljen, i to suglasnošću koju je gradonačelnik Marijan Pavliček dao obrtu njegova šogora za ugostiteljsku djelatnost na Vukovarskoj adi. DP-ovci su nam tvrdili kako je bivši gradonačelnik, predsjednik njihove stranke Ivan Penava godinama odbijao dati tu suglasnost Milakovićevu šogoru Saši Živkoviću, i to zato što se u njegovu kafiću "Den Hag" puštaju narodnjaci.

Da je Penava "zavlačio" s dozvolom Živkovićevu obrtu i da mu je tek Pavliček izdao dozvolu potvrdio nam je u četvrtak i Milaković ističući, međutim, kako to nema nikakve veze s njegovim političkim djelovanjem, što je na prvu djelovalo slabo uvjerljivo. Danas nas je, međutim, kontaktirao Živković, podastirući nam niz dokumenata iz kojih je vidljivo kako suglasnost obrtu Hag (obrt Den Hag obrisan je iz registra godinama ranije), koji sada vodi njegov sin Igor, nema ama baš nikakve veze s Milakovićevim glasanjem u Gradskom vijeću.

Živković nam je, naime, dostavio suglasnost koju je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti obrtu njegova sina dao Ivan Penava, u lipnju prošle godine. Ta je suglasnost navlas ista onoj koju je ove godine potpisao Pavliček, a u njoj stoji kako je Grad Vukovar suglasan da se obrtu "Hag" dopusti ugostiteljska djelatnost na području javnog vodnog dobra Mala ada u svrhu ugovaranja najma površine. Uz to ide napomena kako se time ne daje i pravo najma površine na javnom dobru, a podnositelja zahtjeva upućuje se da se za to pravo obrati Hrvatskim vodama, koje upravljaju područjem. I tekst suglasnosti i napomena od riječi do riječi iste su u dokumentima koje su potpisali sadašnji i bivši gradonačelnik.

Suglasnost koju je potpisao Ivan Penava:

Živković je uz to priložio i niz faksimila dokumenata koji potvrđuju kako je obrt njegova sina Hrvatskim vodama platio najamninu za površinu na Adi i lani i ove godine, ali kaže kako je aktivnosti obrta na tom području lani spriječio visok vodostaj Dunava. Uz to, odbija tvrdnje DP-ovih kuloara da je namjera bila na Adi raditi narodnjačke zabave. "Narodna muzika nije dio ponude ugostiteljskog obrta, nudimo fitness i zumbu, i to uz pokroviteljstvo Osječke pivovare", rekao nam je Živković, a da je tomu tako potvrđuje i Facebook stranica obrta, na kojoj doista nema ni spomena narodnjaka. Obrtnik pritom zdvaja zbog uplitanja obiteljskog biznisa u politiku.

Suglasnost koju je potpisao Marijan Pavliček:

"Ni obrt Hag ni njegov vlasnik niti bilo tko od drugih članova obitelji ne pripadaju ni jednoj političkoj opciji, već isključivo rade kao poduzetnici u Gradu Vukovaru, sa između tri i pet zaposlenih, s uredno plaćenim svim obvezama prema gradu i državi", ističe Živković i poručuje kako ne želi da se DP i Suverenisti prepucavaju i prikupljaju političke bodove preko rada i truda njegove obitelji.

A njegova reakcija i dokumenti koje nam je poslao dokaz su da Pavliček dopista ničim nije platio Milakovićev glas u Gradskom vijeću. Jer, jasno je da ga Milaković nije molio za pomoć za šogora, za tim nije imao potrebu jer mu je Penava već izdao suglasnost za rad na Vukovarskoj adi. Dodatno, Milaković nije znao da je šogor već dobio tu suglasnost, u protivnom nam ne bi potvrdio da mu je suglasnost izdao tek Pavliček, dok ga je Penava godinama zavlačio.

S druge strane, sa situacijom oko Živkovićeva obrta nije do kraja bio upoznat ni sam Pavliček, jer nam na pitanja neposredno nakon konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća nije uzvratio da je i Penava izdao istu suglasnost Milakovićevu šogoru, nego je tek poručio da, dok je on gradonačelnik, Grad Vukovar neće raditi razliku među svojim građanima i poduzetnicima na temelju političke, nacionalne ili bilo kakve druge pripadnosti. Jasno je, također, da vukovarskim obrtnicima, vjerojatno ni bilo kome drugom u gradu, život i poslovanje nisu nimalo laki u užarenim političkim okolnostima koje traju još od razlaza Suverenista i DP-a i izuzetno oštre izborne kampanje. Jedino što nije jasno je kako su se DP-ovci usudili upirati prstom u Pavličeka zbog doumenta kakav je kao gradonačelnik potpisao i šef njihove stranke.