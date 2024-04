Doznajemo pozadinu Butkovićevih optužbi: Opleo po Milanoviću zbog naftaša rodom iz Sinja

"Vidim da je Zoran Milanović javno pozvao na moje hapšenje zbog navodnog trgovanja utjecajem", istaknuo je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u reakciji na posljednji predsjednikov istup. Nakon Milanovićeve konferencije za medije u Kninu, na kojoj je komentirao sadržaj navodnih poruka između Butkovića i Josipe Plesić (Rimac), Butković ga je na društvenoj mreži Facebook pozvao da odgovori na dva pitanja.

"1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman?", upitao je Butković.

Kako doznajemo iz krugova bliskih ministru Butkoviću, mislio je na Željka Runju, naftaša rodom iz Sinja koji je bio prvi potpredsjednik ruske naftne kompanije Rosnjeft koja se zbog ruske agresije na Ukrajinu našla pod sankcijama Europske unije. Sankcije su u ožujku 2022. obuhvatile i čelnike kompanije, uključujući i Runju. Runje je u srpnju 2022. bio skinut s popisa osoba pod sankcijama, ali samo nakratko. Kako doznajemo, za jedan dan vraćen natrag na popis i ostao i dalje pod sankcijama.

Sankcijama koje je uvela Europska unija, europskim građanima i Rusima koji žive u EU zabranjen je rad u toj najvećoj ruskoj naftnoj kompaniji, objavio je tada Reuters i naveo da su Runje i još četiri potpredsjednika dali ostavke na vlastiti zahtjev nekoliko dana prije novog paketa sankcija. Rosnjeft se našao na udaru i zbog financijske potpore grupe Wagner. Šef kompanije je Igor Sečin, jedan od oligarha pod izravnom kontrolom Vladimira Putina.

O Runji se pisalo kao o najutjecajnijem Hrvatu u Rusiji, a u medijima se našao i zbog sumnji u bespravnu gradnju na Braču. Objavljivalo se da su Zoran Milanović i Runje prijatelji. Runje je rođen 1954., odrastao je u Sinju iz kojeg je rano otišao. Bio je vrsni košarkaš i član omladinske reprezentacije Jugoslavije. Kako je pisala Slobodna Dalmacija, radio je u američkoj naftnoj kompaniji ExxonMobil na Aljasci, u Alžiru, Jemenu, Nigeriji, Angoli, Tajlandu i Australiji. Prije 12 godina dobio je primamljivu ponudu i prešao u Rosnjeft.

Milanović je o Runji govorio potkraj ožujka 2022. odgovarajući na pitanja novinara. - On je moj prijatelj i neki daljnji rod, ali on je američki čovjek, njega je u Moskvu doveo Rex Tillerson. Kad je Exxon ušao u projekt s Rosnjeftom, njega je Tillerson doveo. To je što se tiče Runje. Gdje je trenutno, ne znam, on se vraća u Zagreb, tu će živjeti. On je hrvatski državljanin – izjavio je tada predsjednik o Runji koji je obuhvaćen sankcijama Zapada Rusiji. Milanović je, kako je prenio N1, rekao da je Runje “prema ruskim i američkim standarima srednja klasa”. - Od toga će štete imati Rusija, Europa. Amerikanci neće, a Kinezi će brojati novčeke - kazao je Milanović.

