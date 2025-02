Sirijac koji je spriječio ubojicu u Austriji: 'Mislili su da sam ja napadač. Mi nismo svi takvi!'

Sirijac (23) je jučer napao prolaznike nožem te ozlijedio nekoliko osoba i ubio 14-godišnjeg mladića u Villachu na jugu Austrije. Naime, još uvijek nije poznat motiv zločina, a napadač je uhićen nakon što ga je autom zaustavio dostavljač hrane, također porijeklom iz Sirije. "Ovo je izniman i šokantan događaj. Nešto ovakvo dosad nije zabilježeno u Koruškoj", rekao je Rainer Dionisio, voditelj Odjela za odnose s javnošću koruške policije. Na snimkama uhićenja se vidi kako se napadač smije. "S obzirom na okolnosti, možemo biti zahvalni što je svjedok uspio onesposobiti napadača", dodao je Dionisio.

Alaaeddin Alhalabi, 42-godišnji sirijac koji je zaustavio napadača već godinama radi u Austrijii. "Četrdesetdvogodišnji dostavljač hrane, također sirijski državljanin, svjedočio je napadu. Bez razmišljanja je svojim vozilom krenuo prema napadaču", ispričao je glasnogovornik austrijske policije. "Vidio sam osobu kako leži na tlu, a muškarac je nožem napadao prolaznike. Nisam ni trenutka razmišljao, jednostavno sam krenuo autom prema njemu", opisao je Sirijac koji je zaustavio napadača.

BREAKING:



Terrorist attack in Villach, Austria.



A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl