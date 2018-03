Je li pornodiva Trumpu veća prijetnja od Rusa?

Najžešće oluje (engl. storms) koje su poharale Ameriku proteklih tjedana nisu one snježne, već je to ona u liku i djelu Stormy Daniels, zvijezde filmova za odrasle s kojom je američki predsjednik Donald Trump 2006. imao spolni odnos.

O svim pikanterijama plavokosa 38-godišnja Amerikanka, pravog imena Stephanie Gregory Clifford, koja se i sama okušala u politici 2010. pokušavajući se natjecati za mjesto u Senatu (no odustala je misleći da je javnost ne bi shvaćala ozbiljno zbog karijere u pornografskoj industriji), progovorit će u nedjelju u intervjuu s Andersonom Cooperom u emisiji “60 minuta” za TV mrežu CBS. Iz televizijskih krugova procurilo je da Trumpovi odvjetnici svim silama pokušavaju spriječiti prikazivanje intervjua, no za to će im trebati čudo s obzirom na to da je prvim amandmanom američkog ustava zagarantirana sloboda govora i tiska.

Sve je platio odvjetnik

S druge strane, američki predsjednik već je potražio pomoć savjetnika za krizne slučajeve: kako se nositi (i izaći na kraj) s neugodnom situacijom oko Stormy, a savjetovana mu je ona stara “šutnja je zlato”. Teško je nekome s takvim temperamentom i egom kloniti se bilo kakvih javnih obračuna – putem medija ili društvenih mreža (Trumpova omiljenog Twittera), no predsjedniku je striktno rečeno da se suzdrži od bilo kakvog istupanja je će time samo produbiti nastalu štetu i indirektno priznati krivicu.

Čak se i njegov osobni odvjetnik Michael Cohen, čovjek zadužen za brisanje svih tragova i popravljanje situacije, odlučio na šutnju i nekomentiranje cijele situacije. Vrlo čudan stav za nekoga tko je zapravo cijelo vrijeme bio jedan od glavnih aktera političkog seks-skandala, otkrivenog početkom godine u The Wall Street Journalu, kada je objavljeno da je upravo Cohen potpisao ugovor o nerazotkrivanju i platio Stormy Daniels 130.000 dolara za šutnju o aferi s Trumpom, samo tjedan dana prije nego što je dotični izabran za predsjednika. U istragu novčane transakcije izvršene preko privatne tvrtke, koju je Cohen osnovao u Delawareu, uključili su se i federalna izborna komisija i ministarstvo pravosuđa jer je uplata prekršila pravo pri financiranju kampanje. Bolesno odan predsjedniku i predan u namjeri da zaštiti njegovu obitelj, Cohen je sve preuzeo na sebe: tvrdio da je novac plavokosoj pornodivi dao iz svog džepa i da Trump nema nikakve veze s aferom. Čak je prošli mjesec uspio isposlovati privremenu zabranu govora za glumicu preko arbitara, no Stormy je već načela vrh ledene sante i poput uragana krenula rušiti sve pred sobom. Prvo je prošli tjedan na sudu u Los Angelesu podnijela tužbu protiv američkog predsjednika tražeći da kalifornijski sud poništi ugovor o nerazotkrivanju, a kao razlog navela je “da je sporazum nevažeći s obzirom na to da ga Trump nije osobno potpisao”. U ugovoru su spomenute četiri osobe koje su znale o aferi s Trumpom: bivši muž Mike Mosney, bivša menadžerica Gina Rodriguez, pornoglumica Jessica Drake i fotograf Keith Munyan.

– Želim da istina izađe na vidjelo i da ljudi čuju Stormynu stranu priče i vide je napokon u pravom svjetlu. Ona je vrlo snažna, nevjerojatno inteligentna i ima odličan smisao za humor – izjavio je 56-godišnji Keith Munyan koji je u nekoliko navrata slušao prijateljičin telefonski razgovor s Trumpom. Naime, Stormy se s predsjednikom prvi put susrela 2006. na golf-turniru na jezeru Tahoe, nedugo nakon što je Melania rodila sina Barrona. Kako je Stormy otkrila još 2011. u ekskluzivnom intervjuu tabloidu InTouch, ponovo objavljenom ovih dana, Trump nije skidao oči s nje i pozvao ju je na večeru.

– Tko bi odbio priliku za razgovor s nekim tako zanimljivim? Nisam ni pokušavala zavesti ga ili biti s njim – otkrila je glumica koju je Trump dočekao u hotelskom apartmanu u donjem dijelu pidžame.

Večerali su, završili u krevetu, a on joj je obećao gostovanje u svome tada vrlo popularnom TV showu “Pripravnik” te joj ponudio stan u Trumpovu tornju ako se odluči preseliti u Tampu na Floridi. U intervjuu je Stormy otkrila da su se poslije često telefonski čuli: obično ju je Trump nazivao sa zaštićenog broja, ali da nikada nisu imali trajnu ljubavnu vezu. Zašto je naglo promijenila mišljenje i odlučila progovoriti o nečemu što se dogodilo prije dvanaest godina (i što je isprva odlučno nijekala), natuknuo je njezin odvjetnik Michael Avenatti, poznat u Los Angelesu po parnicama koje je dobio protiv nacionalne nogometne lige, bogate nasljednice Paris Hilton i hollywoodske zvijezde Jima Carreya.

Alergična na lateks

– Naš je cilj vrlo jasan: ići ćemo samo pravo, predočiti sve činjenice i dokaze i tako ćemo zastupati sve američke građane želeći da shvate da mogu sami donositi odluke o tome tko im govori istinu, a tko laži. Moja klijentica želi otvoreno i slobodno govoriti o svojoj povezanosti s predsjednikom i ispričati svoju verziju događaja – otkrio je Michael Avenatti.

On je u ponedjeljak poslao pismo Michaelu Cohenu u kojem ga je obavijestio da će njegova klijentica Stormy Daniels do petka vratiti, tj. uplatiti 130.000 dolara na Trumpov račun u zamjenu za slobodu govora o cijelom slučaju. U pismu je naveo da će Stormy bez straha koristiti i objaviti svaku poruku, sliku ili video koji je povezuje s predsjednikom, a pretpostavlja se da ima i dokaz o spornoj noći s Trumpom (“Školski primjer seksa u jednoj pozi bez zaštite jer sam alergična na lateks”, otkrila je glumica u intervjuu): zlatnu minihaljinu koju je nosila na večeri u hotelskom apartmanu. Da je zaštiti od svih mogućih nesretnih slučajeva i neočekivanih nezgoda, Stormy je pod 24-satnom zaštitom tjelohranitelja, pogotovo nakon što ju je automobil zamalo udario proteklog vikenda poslije nastupa u striptiz-klubu na Floridi. Ova afera mogla bi biti veća prijetnja za Trumpa od umiješanosti Rusa u predsjedničke izbore. Naime, mogle bi isplivati i ostale predsjednikove seksualne (ne)zgode, zataškane ugovorima i plaćenim šutnjama. Već otprije Trump je na glasu kao seksist koji se ružno obraća ženama i ružno govori o njima, hvata ih za genitalije i pokušava poljubiti protiv njihove volje, a sve te njegove predatorske nasrtaje pokušava zataškati odvjetnik Cohen u suradnji s čelnicima medijske kuće American Media Inc, koja “pronalazi i ubija” informacije koje bi mogle naštetiti predsjedniku.