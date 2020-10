Domovinski pokret: Lockdown bi otežao situaciju i dodatno osiromašio građane

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica ocijenio je u petak da bi uvođenje lockdowna otežalo situaciju i da bi mnogi dodatno osiromašili, a mnogi već i sada napuštaju Hrvatsku.

Bartulica je to rekao nakon što je izaslanstvo Domovinskog pokreta, u povodu blagdana Svih Svetih, položilo vijenac i zapalilo svijeće kod Zida boli na Mirogoju i na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana te odalo počast svima koji su dali živote u obrani Hrvatske.

"Duh zahvalnosti nas vodi da zahvalimo svima koji su obilježili hrvatsku povijest i pridonijeli ostvarenju sna o hrvatskoj slobodi i samostalnoj državi", rekao je Bartulica.

Na pitanje o uvođenju lockdowna, Bartulica je odgovorio da to ne bi dalo rezultate s obzirom na stanje u hrvatskoj ekonomiji.

"U proljeće smo imali lockdown i premijer Andrej Plenković je tvrdio da je korona pobijeđena, ali se to nije dogodilo i morat ćemo se s time naučiti živjeti i nositi. Postoji sve više dokaza da je smrtnost bolesti vrlo niska i da ljudi umiru od drugih bolesti", rekao je Bartulica.

Dodao je i kako je veliko pitanje bi li tako stroge mjere izazvale veće štete od koristi te dodao kako su protiv takvih mjera.

"U Hrvatskoj je stvorena psihoza, ljudi su u strahu, svaki dan slušamo iste vijesti i mislim da to treba sagledati u širem kontekstu, jer život mora ići dalje. Kada bi se ponovno uveo lockdown, to bi dovelo do još teže situacije u kojoj bi mnogi dodatno osiromašili, a mnogi već i sada napuštaju Hrvatsku", rekao je Bartulica, potpredsjednik Kluba zastupnika Domovinskog mosta u Hrvatskom saboru.

Na pitanje jesu li Vladine mjere dovoljne, Bartulica je odgovorio kako ga najviše zabrinjava stanje u zdravstvenom sustavu za koji građani izdvajaju 27 milijardi kuna - i to bi trebalo biti dovoljno, no, veliko je pitanje na koji se način upravlja tim novcem.

"Pored 27 milijardi, premijer traži donacije od građana da se sustav ne bi urušio. Nešto ozbiljno ne funkcionira, država ima monopol nad velikim dijelom zdravstva, školstva i mirovinskog sustava i to su područja gdje nisu provedene reforme. Sve godine nečinjenja sada dolaze na naplatu", upozorio je Bartulica.

Ljetos su provedeni izbori i tvrdilo se da je sve pod kontrolom, to se govori i sad - da je Hrvatska stabilna i sigurna, no to što svakodnevno vidimo više se ne može sakriti i budi opravdanu zabrinutost. Čudi me da se javljaju ideje iz prošlosti da država treba osnovati veledrogeriju, nedostaje im vizija kako reformirati, a lažna stabilnost ima svoju cijenu koju svi plaćamo, ocijenio je Bartulica.

Mirovinski sustav je već u kolapsu, svake godine nedostaje više od 15 milijardi kuna za isplatu mirovina, naveo je i upozorio da rashodi državnog proračuna svake godine rastu 5 do 6 milijarde kuna, što je neodrživo.

Bartulica je izvijestio da se predsjednik stranke Miroslav Škoro dobro osjeća, iako ima koronavirus, no da ima blage simptome i da se nadaju njegovom brzom oporavku.