Dok je Plenković davao izjavu, došla mačka, sjela mu pod noge i zaspala

I dok je premijer Andrej Plenković u Divuljama davao izjavu za medije, došla je mačka, legla pod njegove noge i zaspala.

Foto: PIXSELL 10.06.2022.,Divulje - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic posjetio je Drzavnu vatrogasnu intervencijsku postrojbu u Divuljama, u prigodi odrzavanja vjezbe "Sigurnost 22" Photo: Pixsell/PIXSELL

Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Državnu vatrogasnu intervencijsku postrojbu u Divuljama u prigodi održavanja vježbe "Sigurnost 22", a potom je odgovarao na pitanja novinara. "Vježba pokazuje koliko je funkcionalan sustav domovinske sigurnosti. Napravili smo goleme iskorake za vatrogastvo. Donesen je novi zakon. Nabavljena su nova vozila, danas ne samo da preveniramo požare, već sve službe tijekom sezone ovdje u Divuljama reagiraju jedinstveno, brzo i učinkovito", kazao je premijer.

"HDZ ima sutra Opći sabor, usvajamo program, biramo članove Predsjedništva... Podnijet ću izvješće o radu u četiri godine. HDZ je rijetka stranka koja je održala podršku građana. U trajanju mandata morali smo djelovati i suprotno filozofiji naše stranke. Okolnosti su bile takve, morali smo reagirati intervencionistički kako bismo pomogli radnicima, gospodarstvu, poslodavcima. Sjetite se Agrokora. Na nogama je ostalo 130 tisuća hrvatskih kompanija koje nisu išle u stečaj", dodao je. "To se odnosi i na toleranciju u društvu. HDZ obitelj drži temeljnom vrijednosti, ali uz to se kaže da poštuje i druge oblike obiteljskog života, a to znači da je HDZ stranka desnog centra, uključiva, moderna i da ima poruku i za one koji su u drukčijim situacijama", dodao je. Više o tome pročitajte OVDJE.

Video: Objavljeni detalji novog modela mirovina: Tri su ključne promjene