Plenković: Milanović već pola godine zastupa stavove Moskve, a ne Hrvatske

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Središnjeg odbora HDZ-a obratio se medijima te komentirao izjave predsjednika Zorana Milanovića.

- Nastavlja se tirada relativiziranje ruske agresije. On već pola godine zastupa stavove Moskve, a ne Hrvatske, to je jasno kao dan i nažalost je tako. Sve njegove izjave su na veliku sramotu Hrvatske i hrvatskog naroda. Nije on jedini, postoje i saborski zastupnici oporbe… Mi smo konzistentni, a nažalost i on, relativizira agresiju i vodi politiku koja bi trebala pustiti Rusiju da radi što hoće. To je velika sramota - kazao je Plenković te se osvrnuo na sankcije protiv Marinka Čavare (HDZ BiH).

- Prvi koji se usprotivio sankcijama koje se odnose na Ministarstvo financija SAD-a jučer donesene protiv Marinka Čavare je Radman, prije prijatelja Moskve. Osobno sam razgovarao s Čavarom koji mi je prijatelj i rekao mu da Hrvatska stoji uz njega i da je odluka neutemeljena. Ne vidim što se time htjelo postići, to je neka osobna poruka političkog karaktera, po mom mišljenju promašena - rekao je, prenosi N1.

Na pitanje postoji li mogućnost dogovora s Milanović, Plenković je istaknuo da se ne slažu "ni milimetra" oko Milanovićeve politike prema ruskoj agresiji.

- Što se tiče Milanovićeve politike prema ruskoj agresiji, tu se ne slažemo ni milimetra. Ako je netko pružio ruku dijaloga, to je bila Vlada, to sam bio ja. Uputio sam dopis prije četiri mjeseca. Što se tiče BiH, naš doprinos zaštiti Hrvata u BiH cijelo je vrijeme visoki angažman, a njegov pristup je pasivnost i vrijeđanje aktera koji nam mogu pomoći. Sve što je napravio hineći da pomaže Hrvatima, odvratio je Bošnjake s kojima se trebalo dogovoriti. Da je on učinio da imamo saveznika nekog, da netko bolje razumije problem Hrvata u BiH, nije mi poznato… Vidio sam agresivnog čovjeka koji neprimjerenu političku komunikaciju koju koristi interno, projicira eksterno i šteti reputacijski i Hrvatskoj, i Hrvatima u BiH - tvrdi.

- Mi nismo ista ekipa, nismo isto društvo - dodao je te istaknuo da mediji nose ekstremnu odgovornost jer prenose Milanovićeve "tirade".

- Dok smo mi izdajnici, udbaši ili što je već danas rekao Banožiću, sori, nema dijaloga. Činjenica da si institucija nije dovoljno. Dok nema elementarnog kućnog odgoja, nemamo što pričati - kaže.

O optužnici protiv hrvatskih pilota istaknuo je da "ne dolazi u obzir da se sad iz heroja pretvore u nekoga protiv koga će se voditi kazneni postupak".

- Srbija sjedi na dvije stolice i to više neće proći u novim okolnostima - rekao je na pitanje o Vučićevim izjavama.

- Gdje je Milanović bio prije? Tko trpi kritike kad se financira kazalište, bolnice, sveučilište u BiH. Milanović svojom potporom minira HDZ BiH. To je jasno i slijepcu - tvrdi.