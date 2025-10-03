Naši Portali
NOVI INCIDENT

Dojave o dronovima nad Munchenom, zatvorena zračna luka, tisuće putnika pogođeno

Ana Trgovac
03.10.2025.
u 05:46

Ukupno 17 letova je otkazano, što je utjecalo na gotovo 3000 putnika, priopćila je zračna luka

Zračna luka u Münchenu u Njemačkoj bila je prisiljena privremeno zatvoriti prošle noći nakon niza dojava o dronovima, što je najnoviji europski zračni prostor koji je zatvoren zbog neobjašnjivih letova dronova. Ukupno 17 letova je otkazano, što je utjecalo na gotovo 3000 putnika, priopćila je zračna luka. Bild navodi je policija sinoć pokrenula istragu, ali nije uspjela identificirati ni dronove ni njihove vlasnike.

Osim toga, 15 dolaznih letova preusmjereno je u Stuttgart, Nürnberg i Frankfurt, kao i u Beč, navodi se u priopćenju. Web stranica za praćenje letova Flightradar pokazala je nekoliko zrakoplova koji su kružili oko zračne luke oko 23 sata po lokalnom vremenu prije nego što su se uputili prema drugim odredištima. U petak ujutro zračni promet opet je uspostavljen, no otprilike sat vremena kasnije ponovno su uočeni dronovi, ovaj put iznad samog područja zračne luke, potvrdio je glasnogovornik Savezne policije, Stefan Bayer, na BILD-ov upit. Viđenja su također potvrdili službenici na licu mjesta. Međutim, zbog tame se ne mogu dati podaci o vrsti i veličini, rekao je Bayer.

Uskoro opširnije...

Ključne riječi
zračna luka Munchen dronovi

