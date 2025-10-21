Dogovorena gradnja Dječje bolnice u Blatu, pogledajte kako će izgledati

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i Domagoj Kamenski, direktor i član Uprave tvrtke Kamgrad te predstavnik zajednice ponuditelja, potpisali su jučer ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu – faza 1. Do kraja 2029. godine u naselju Blato, uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, niknut će suvremena dječja bolnica koja se najavljuje posljednjih nekoliko godina. – U budućnosti će ta bolnica cijela biti "bolnica majka i dijete", tako da će i rodilište s neonatologijom biti dio segmenta – istaknula je ministrica Hrstić.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 237,5 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurana iz državnog proračuna uz sufinanciranje Europske unije. Ugovor obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje izmjena građevinske dozvole te izvođenje i dovršetak radova. Faza 1 projekta uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade Nacionalne dječje bolnice (NDB) ukupne površine 53.040 četvornih metara, u kojoj će se objediniti djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb. Dovršetak radova i početak rada Nacionalne dječje bolnice – faza 1 očekuje se do kraja 2029. godine.

– Usuđujem se reći da je to jedan od najvažnijih projekata u zdravstvu u zadnjih 50 godina. Za nas ovo nije samo građevinski projekt, ovo je projekt koji nosi nadu, brigu i odgovornost. Bolnica će postati mjesto gdje će se djeca liječiti, rasti i ozdravljati, a roditelji osjećati sigurnost i povjerenje – rekao je Domagoj Kamenski.

Uz Kamgrad, zajednicu ponuditelja čine i ING-GRAD, Radnik i ZDL arhitekti. Idejnu studiju nove bolnice izradila je tvrtka UPI2M, a prema toj studiji postojeći objekt koji će rekonstruirati bit će odvojeni objekt za opskrbu bolnice (logistika, ljekarna, kuhinja, služba za čišćenje te odlaganje i odvoz otpada) i s novim objektom bolnice bit će povezan podzemnim tunelom. Tunelom će se uz pomoć robota, odnosno automatiziranih vozila odvijati promet lijekova, hrane, posteljine, odjeće, sterilnih instrumenata itd.

Nakon što faza 1 bude dovršena, predviđena je faza 2 po čijem završetku bi se u NDB preselile i opstetricija/ginekologija iz Vinogradske i s Merkura, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva i Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. NDB je najveća investicija u javno zdravstvo u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Bit će to i prva "carbon zero neutral" bolnica u RH i EU, s do 80% energije iz obnovljivih izvora – solarnih i geotermalnih, koji postoje na lokaciji u Blatu.