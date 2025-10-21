Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BIT ĆE GOTOVA DO KRAJA 2029.

Dogovorena gradnja Dječje bolnice u Blatu, pogledajte kako će izgledati

Zagreb: Potpisan ugovor za projektiranje i izgradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/20
Autor
Romana Kovačević Barišić
21.10.2025.
u 21:28

Bolnica treba biti gotova do kraja 2029. godine. Najveća je investicija u javno zdravstvo, bit će i prva "carbon zero neutral" bolnica u RH i EU, s do 80% energije iz obnovljivih izvora

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i Domagoj Kamenski, direktor i član Uprave tvrtke Kamgrad te predstavnik zajednice ponuditelja, potpisali su jučer ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu – faza 1. Do kraja 2029. godine u naselju Blato, uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, niknut će suvremena dječja bolnica koja se najavljuje posljednjih nekoliko godina. – U budućnosti će ta bolnica cijela biti "bolnica majka i dijete", tako da će i rodilište s neonatologijom biti dio segmenta – istaknula je ministrica Hrstić.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 237,5 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurana iz državnog proračuna uz sufinanciranje Europske unije. Ugovor obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje izmjena građevinske dozvole te izvođenje i dovršetak radova. Faza 1 projekta uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade Nacionalne dječje bolnice (NDB) ukupne površine 53.040 četvornih metara, u kojoj će se objediniti djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb. Dovršetak radova i početak rada Nacionalne dječje bolnice – faza 1 očekuje se do kraja 2029. godine.

– Usuđujem se reći da je to jedan od najvažnijih projekata u zdravstvu u zadnjih 50 godina. Za nas ovo nije samo građevinski projekt, ovo je projekt koji nosi nadu, brigu i odgovornost. Bolnica će postati mjesto gdje će se djeca liječiti, rasti i ozdravljati, a roditelji osjećati sigurnost i povjerenje – rekao je Domagoj Kamenski.

Uz Kamgrad, zajednicu ponuditelja čine i ING-GRAD, Radnik i ZDL arhitekti. Idejnu studiju nove bolnice izradila je tvrtka UPI2M, a prema toj studiji postojeći objekt koji će rekonstruirati bit će odvojeni objekt za opskrbu bolnice (logistika, ljekarna, kuhinja, služba za čišćenje te odlaganje i odvoz otpada) i s novim objektom bolnice bit će povezan podzemnim tunelom. Tunelom će se uz pomoć robota, odnosno automatiziranih vozila odvijati promet lijekova, hrane, posteljine, odjeće, sterilnih instrumenata itd.

Nakon što faza 1 bude dovršena, predviđena je faza 2 po čijem završetku bi se u NDB preselile i opstetricija/ginekologija iz Vinogradske i s Merkura, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva i Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. NDB je najveća investicija u javno zdravstvo u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Bit će to i prva "carbon zero neutral" bolnica u RH i EU, s do 80% energije iz obnovljivih izvora – solarnih i geotermalnih, koji postoje na lokaciji u Blatu.

Ključne riječi
bolnica djeca blato

Komentara 3

Pogledaj Sve
MA
Mali2000
22:37 21.10.2025.

Za dvadeset godina će izgledati isto kao i susjedna bolnica u Blatu.

IZ
izrazlica
22:02 21.10.2025.

A primarna djelatnost će biti rezanje malih pišeka .. i to zbog bolje budućnosti kojom neustrašivo stremimo

Avatar Make my day
Make my day
21:50 21.10.2025.

Samo da ova bolnica ne zapne u hrvatskom blatu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još