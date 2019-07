Dogovoren pakt: Stier i Milošević idu zajedno u utrku za novog šefa HDZ-a

Iako je premijer i šef HDZ-a svoju praktički novu Vladu sastavio s većinom od 82 zastupnika, što je šest ruku više od apsolutne većine, to ne znači da je njegova unutarstranačka oporba objesila kopačke o klin i odustala od preuzimanja HDZ-a, ali na redovnim stranačkim izborima koji su za nešto manje od godinu dana. Štoviše, na relaciji Davor Ivo Stier – Domagoj Ivan Milošević vode se intenzivni razgovori u smjeru timskog nastupa na izborima za predsjednika HDZ-a, a razgovara se, doznajemo, i s Mirom Kovačem.

Prividan mir za Plenkovića

Razgovori između Stiera, glavnog Plenkovićeva izazivača, i Miloševića odmakli su dalje nego oni s Kovačem, no Plenkovićeva oporba u HDZ-u svjesna je potrebe ujedinjavanja kako se glasovi u izbornom procesu ne bi rasipali. I dok je Stierova politika za novi HDZ politika ujedinjavanja, Miro Kovač izazvao je velike reakcije izjavom da je potrebna rekonstrukcija HDZ-a za pobjedu na parlamentarnim izborima jer ju je plasirao u petak na dan izglasavanja sedmero novih ministara Plenkovićeve Vlade. Odmah mu je uzvratio i sam Plenković rekavši da je HDZ-u potrebna konsolidacija, a “vidjet ćemo tko će biti glavni u toj igri”. Žešći je bio glavni tajnik Jandroković koji je poručio da se to tako ne radi i da se Kovač kritikom na dan kada se HDZ-ova Vlada nosi s oporbom zbog imenovanja novih ministara diskvalificirao za funkciju predsjednika HDZ-a. Jandroković mu je prigovorio da je osobne interese stavio ispred stranačkih.

U krugu Plenkovićevih oponenata poručuju da je Kovačeva izjava dobra i pogođena, ali poslana u sasvim krivom trenutku, kada je Vladi bila potrebna podrška.

– Da je to rekao dan nakon što je Plenković dobio potvrdu za nove ministre, to bi bilo nešto sasvim drugo. Mogao je u tom slučaju reći da je Vlada rekonstruirana te da je sada potrebna rekonstrukcija HDZ-a – komentirao je izvor iz kruga oponenata šefa HDZ-a. U tom političkom miljeu poručuju da je potrebna politika ujedinjavanja, a ne podjela i prepucavanja.

– Ne treba nam politika prepucavanja, nego politika okupljanja. Članovima se prepucavanja baš ne sviđaju, moramo biti konstruktivni. Ali, to ne znači da Miro ne može istupati i slati svoje poruke. Međutim, ova se svela na njegovu polemiku s Plenkovićem – komentirali su naši izvori. Izvori bliski Kovaču jučer su objasnili njegovu izjavu. Poručuju da je Kovač zabrinut pristupom rješavanju problema u HDZ-u i stranačkoj politici te ne želi da se ponovi rezultat HDZ-a s europskih izbora.

– Potrebna je politika suradnje, a ne razgradnje. Treba uključiti najjače ljude u HDZ-u ako želimo pobjede, a što se tiče trenutka kada je izjava izrečena, onda bi se moglo prigovarati i zašto je Plenković baš na sjednici izbornog Sabora HDZ-a rekao da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, a ne dan kasnije – poručili su izvori bliski Miri Kovaču.

Izbori u HDZ-u počinju u siječnju 2020., a predsjednika HDZ-a mora se izabrati najkasnije do kraja lipnja iduće godine.

– Dugo je to, najprije nam slijede predsjednički izbori koji će umnogome definirati situaciju u HDZ-u, a potom počinje stranačka priča – rekao je naš izvor. Stranački oponenti u procesu rekonstrukcije Vlade Plenkoviću nisu otežavali jer je Stier kao vodeći izazivač šefa HDZ-a jasno dao do znanja da njegova politika nije rušilačka i da mu nije misija rušiti ni Vladu ni šefa HDZ-a. No, taj prividan mir za Plenkovića može biti varljiv jer bi mogao stvoriti iluziju da je komešanja u HDZ-u “popeglao” nakon rekonstrukcije Vlade.

Još jedan oponent u stranci

I Brkić se u tom procesu pokazao susretljivim, a navodno su za ministre prošli i neki njemu bliski igrači, međutim teško da će zaboraviti kako su u javnost curile informacije o njegovim aferama. Plenković je smjenom Tomislava Tolušića vjerojatno dobio još jednog oponentna u stranci jer virovitički šerifi sigurno neće skrštenih ruku čekati svoj konačni odstrel.

No, ni oni se neće upuštati u nikakve rušilačke misije. Situacija bi se za Plenkovića naglo mogla okrenuti u prijevremeni rasplet događaja jedino kad bi Kolinda Grabar-Kitarović izgubila predsjedničke izbore. Ali ta izborna utakmica tek počinje...