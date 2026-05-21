Vukovar Business Forum

'Čak 46 posto poslovnih ljudi iz iseljeništva razmišlja da će u iduće dvije godine uložiti u Hrvatsku'

Vukovar: Otvorenje prve poslovne konferencije u gradu Vukovaru - Vukovar business forum - Meeting G2.12
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/29
Autor
Karolina Lubina
21.05.2026.
u 20:04

Prvi Vukovar Business Forum okuplja poduzetnike, investitore i hrvatsko iseljeništvo, a cilj je predstaviti Vukovar kao grad novih ulaganja, radnih mjesta i gospodarskog razvoja istoka Hrvatske

U Vukovaru je počeo Vukovar Business Forum - Meeting G2.12, trodnevna poslovna konferencija koja se održava od 21. do 23. svibnja i okuplja poduzetnike, investitore, predstavnike institucija, gospodarskih udruženja i hrvatskog iseljeništva. Forum je zamišljen kao platforma koja povezuje razvojnu viziju grada s konkretnim poslovnim prilikama, a program obuhvaća dva dana predavanja, panela i poslovnog umrežavanja te treći dan obilaska investicijskih i turističkih potencijala Vukovara.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček istaknuo je kako od prvog Business Foruma koji se organizira na području grada očekuje velike koristi i konkretne efekte, prije svega u privlačenju novih investicija i otvaranju radnih mjesta.

- Cilj je, naravno, Vukovar prikazati u svjetlu gdje smo mi ponosni na našu burnu prošlost, ali smo okrenuti ka budućnosti, jer bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice - rekao je Pavliček. Forum se održava u suradnji Grada Vukovara i udruge Meeting G2, koja godinama poslovno povezuje Hrvatsku i hrvatsko iseljeništvo. Prema službenim informacijama, Vukovar Business Forum okuplja više od 30 panelista, više od 20 izlagača, a očekivani broj posjetitelja premašuje tisuću osoba. Teme konferencije kreću se od investicija, energetike i logistike do umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, poljoprivrede i turističkih potencijala.

Pavliček je naglasio kako Vukovar investitorima želi pokazati ne samo emociju koju mnogi osjećaju prema gradu, nego i konkretne prednosti ulaganja. Među njima su, rekao je, geostrateški položaj na Dunavu, blizina autoceste, željeznice i međunarodne zračne luke, ali i zakonske pogodnosti koje investitorima često nisu dovoljno poznate.

- Želimo široj hrvatskoj javnosti i investitorima koji će ova sljedeća tri dana predstaviti svoje proizvode i doći u Vukovar pokazati što Vukovar nudi i koje benefite Grad Vukovar nudi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave - poručio je Pavliček. Gradonačelnik je pritom iznio i aktualne pokazatelje za Vukovar, naglašavajući da grad bilježi rekordnu zaposlenost, turističke rezultate i rast broja posjetitelja.

- Imamo rekordnu zaposlenost i 11.500 uposlenih na području grada Vukovara. To je povijesno visoka brojka, najviša od povratka. Imamo najveći broj dolazaka turista, preko 90.000 noćenja, što je za pet posto više u odnosu na prethodnu godinu. Imamo preko 112.000 dolazaka posjetitelja vukovarskog vodotornja, koji je pokretač turističkog razvoja grada Vukovara, što je za 12 posto više nego prošle godine, i na tim brojkama ne želimo stati - rekao je Pavliček. Dodao je kako je cilj Vukovar predstaviti kao grad novih investicija i radnih mjesta, ali i kao mjesto u koje bi se mogli vraćati oni koji su ga ranije napustili zbog ekonomskih razloga.

- Želimo Vukovar pokazati u jednom pozitivnom svjetlu, Vukovar koji je okrenut ka novim investicijama, Vukovar koji želi upravo kroz nove investitore jačati svoj položaj i ono što je najbitnije, osigurati svojim ljudima zaposlenje na području grada, a time potaknuti i one naše sugrađane koji su prije deset godina zbog ekonomske situacije napuštali grad ka povratku - poručio je Pavliček.

Jedan od sudionika foruma je i predsjednik Uprave Jadranskog naftovoda Stjepan Adanić, koji je istaknuo kako Vukovar, uz potporu Vlade Republike Hrvatske, zauzima sve važnije mjesto u razvoju istoka zemlje. Kao veliki potencijal grada i okolice posebno je izdvojio obnovljive izvore energije, osobito geotermalni potencijal.

- Ja vidim potencijal Vukovara, između ostalog što su rekli i gradonačelnik i zamjenik, u obnovljivim izvorima energije, naročito u geotermalnom potencijalu. To je veliki potencijal ovog kraja. Ja se nadam da će se to iskoristiti u dogledno vrijeme - rekao je Adanić. Govoreći o prometnoj i energetskoj infrastrukturi, Adanić je podsjetio da kroz vukovarsko područje prolaze važni infrastrukturni pravci, među njima i Jadranski naftovod, koji u Sotinu ima mjernu stanicu.

- Kroz tu mjernu stanicu dostavljamo naftu za čitavu Republiku Srbiju, jer bez nas Republika Srbija vjerojatno bi doživjela ekonomski kolaps kad ne bi dobivala naftu i s njima surađujemo korektno, poslovno i profesionalno - rekao je Adanić. Dodao je kako je dobro da se forum održava upravo u Vukovaru jer, kako je rekao, grad to zaslužuje zbog svoje povijesti, ali i zbog budućeg potencijala.

- Mislim da je dobro da se ovaj forum ovdje održava, da se više takvih foruma ovdje održava jer Vukovar to zaslužuje i ima veliki potencijal. I ja mislim da će se ovi lokalni projekti koje imaju i gradonačelnik i Županija i čitav ovaj kraj stopiti sinergijski s investitorima i da će to uroditi novim projektima za dobrobit ne samo Vukovara, nego i čitave ove regije, odnosno čitavog istoka Hrvatske -  poručio je Adanić.

Poseban naglasak Vukovar Business Foruma stavljen je na povezivanje domaćih poduzetnika s hrvatskim iseljeništvom. Predsjednik udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin rekao je kako udruga već 11, odnosno 12 godina poslovno povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Ovogodišnja konferencija, rekao je, dvanaesta je koju organiziraju, a prvi put održava se u suradnji s Gradom Vukovarom.

- Po onom našem iskustvu u ovih jedanaest godina, s obzirom na to da smo okupili do sada 2300 sudionika iz 36 zemalja sa svih strana svijeta, interes hrvatskog iseljeništva za ulaganjima je prilično velik i sve veći -  rekao je Buterin. Istaknuo je i rezultate istraživanja koje je Meeting G2 proveo prošle godine među poslovnim ljudima hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta.

- Pokazalo se da 46 posto ljudi razmišlja intenzivno da će iduće dvije godine uložiti u Hrvatsku ili se čak i vratiti u Hrvatsku - rekao je Buterin. Posebno je naglasio da se u Hrvatsku ne žele vraćati samo umirovljenici ili mladi studenti, nego i ljudi u punoj radnoj snazi.

- Ono što je također pokazalo to istraživanje jest činjenica da se više-manje vratiti žele i uložiti ljudi u punom radnom potencijalu, dakle, ne umirovljenici kako smo mislili ili mladi studenti, nego upravo ljudi u punom radnom elanu - rekao je Buterin. Prema njegovim riječima, upravo hrvatsko iseljeništvo predstavlja jedan od najvećih potencijala za ulaganja, a gradovi poput Vukovara trebaju dodatno otvoriti vrata toj suradnji.

- Hrvatska i gradovi poput Vukovara moraju još više učiniti da bi otvorili širom vrata iseljeništvu kao, po nama, najvećem potencijalu za ulaganja u sve segmente ekonomije koji su u mogućnosti konkretno grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije - poručio je Buterin. Naglasio je kako je jedna od ideja Meetinga G2 promicanje gospodarskih središta izvan Zagreba, odnosno decentralizacija ekonomije i društvenog sustava.

- Naša ideja je kroz Meeting G2 ovih pet godina da promoviramo centre koji nisu Zagreb. Mi jesmo Zagrepčani, ali ideja je da se decentralizira i ekonomija i društveni sustav cijeli - rekao je Buterin. Kao neke od vukovarskih potencijala izdvojio je geotermalne izvore, industrijsku konoplju i Luku Vukovar na Dunavu.

- Mogućnosti grada Vukovara su ogromne. Ono što smo vidjeli i sad u pripremi tema, govorimo o geotermalnim izvorima, govorimo o industrijskoj konoplji. Imate Luku Vukovar koja stoji na rijeci Dunav, koja je najprometnija rijeka u cijeloj Europi. Zašto to ne iskoristiti? - rekao je Buterin.

PO
potepuh
17:12 21.05.2026.

Uložit će kao i do sada ako ima veliku zaradu uz što manje rada.

