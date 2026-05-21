ISTRAGA U TIJEKU

Smrt 29-godišnje žene iz Slavonije šokirala i iskusne policajce

Navijači Hajduka u pratnji policije na odmorištu Nadin na autocesti A1
Sime Zelic/PIXSELL - Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
21.05.2026.
u 20:12

Nakon što ju je udario prvi automobil hrvatskih registarskih oznaka, na nju je potom naletjelo drugo vozilo kojim je upravljao državljanin SAD-a, da bi nakon njega na tijelo žene naletjelo i treće vozilo kojim je upravljao državljanin Srbije

Splitska policija i nadležno Županijsko državno odvjetništvo pokušavaju utvrditi kako se 29-godišnja žena koja je smrtno stradala u srijedu navečer na autocesti A1 uopće našla tamo. Žena je rodom iz Županje, a njezino tijelo pronađeno je u blizini odmorišta Sitno, prenosi Slobodna Dalmacija. Policija intenzivno provjerava sve dostupne snimke nadzornih kamera s benzinskih postaja i pokušava se otkriti radi li se o suicidu ili možda o nečem drugom. U posljednje vrijeme žena je živjela na šibenskom području. Policija je u roku od nekoliko minuta zaprimila dvije dojave vozača da se po lijevoj pretjecajnoj traci na autocesti kreće ženska osoba. Treća dojava, koja je došla vrlo brzo nakon toga, govorila je da je pješakinju oborio automobil.

Nakon što ju je udario prvi automobil hrvatskih registarskih oznaka, na nju je potom naletjelo drugo vozilo kojim je upravljao državljanin SAD-a, da bi nakon njega na tijelo žene naletjelo i treće vozilo kojim je upravljao državljanin Srbije. Posljednja dva vozača su policiji rekla da su u trenutku naleta mislili kako se na kolniku nalazi vreća. Prizor na mjestu nesreće bio je toliko strašan da je zgrozio i prekaljene policajce, dežurnu zamjenicu ŽDO-a te sudskog vještaka za promet, međutim očevid se morao obaviti. 

"Sinoć, 20. svibnja, oko 23.40, na 341. kilometru na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješakinju koja se nalazila na kolniku. Pješakinja je smrtno stradala. Na mjestu događaja policijski službenici obavili su očevid, kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka. Autocesta A1, od čvora Prgomet do čvora Danilo, u pravcu Zagreba u ovom trenutku još je uvijek zatvorena za promet", rekli su iz splitske policije. 

