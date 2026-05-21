Grabar-Kitarović pitali hoće li se kandidirati za predsjednicu HOO-a: 'Ne pada mi to na pamet. Nema šanse'

Nakon što je Zlatko Mateša podnio ostavku, kako kaže, iz moralne odgovornosti, njegov slučaj komentirala je i članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj Kolinda Grabar-Kitarović. 'Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo', rekla je za RTL Danas.

Demantirala je pretpostavke da se ona namjerava kandidirati za predsjednicu HOO-a, te poručila da je zadovoljna onime što sada radi. 'Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse', poručila je.