NAKON MATEŠINE OSTAVKE

Grabar-Kitarović pitali hoće li se kandidirati za predsjednicu HOO-a: 'Ne pada mi to na pamet. Nema šanse'

21.05.2026.
u 20:26

'Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo', rekla je Kolinda Grabar-Kitarović

Nakon što je Zlatko Mateša podnio ostavku, kako kaže, iz moralne odgovornosti, njegov slučaj komentirala je i članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj Kolinda Grabar-Kitarović. 'Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo', rekla je za RTL Danas

Demantirala je pretpostavke da se ona namjerava kandidirati za predsjednicu HOO-a, te poručila da je zadovoljna onime što sada radi. 'Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse', poručila je. 
LP
ljerka.p2911
20:51 21.05.2026.

Bravo gđo. KGK! Što manje posla s ovdje kojekakvima... Nije vam sila trpiri primitivce

GL
globalsolutions
20:56 21.05.2026.

Sportašica

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
20:37 21.05.2026.

Ne stigne od influensanja.

