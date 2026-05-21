Jeste li vidjeli ove kvadratiće po zagrebačkim ulicama? Osvanuli po cijeloj Hrvatskoj, znamo i što znače

Nalazi kockice po Zagrebu, ali i po cestama izvan grada pa se jedan Zagrepčanin zapitao o čemu je riječ. "Jel ovo neki kulturni projekt il čisto nekulturni?", postavio je pitanje na društvenoj mreži Reddit.

Malo tko zna čemu zapravo te "kockice" služe, a Zagrepčani su komentirali kako su im "jako kul". Jedan se korisnik i našalio i u komentarima napisao kako "netko slika mini grb RH, ali je potrošio/la crvenu". Netko je, pak, pitao "što nije to ono od geodeta?", ali stručan odgovor ubrzo su dali i profesionalci. Riječ je o geolokacijskim točkama.

"Imaš ih po cijeloj Hrvatskoj, vezane su za projekt ministarstva graditeljstva u kojem smo dronovima snimali cijelu državu. Nakon što bi dio zemljišta bio nacrtan i izmjeren, krenuli bi sa snimanjem pomoću DJI Matrice 350 i 450 dronova. Nakon snimanja ove kocke služe ekipi koja radi na obradi mapa da ih mogu 'overlapati' i tako lakše napraviti mapu", objasnio je jedan korisnik koji je geolokacijske točke i sam s kolegama crtao i mjerio.

Iako djeluju neobično, ove oznake ključne su za precizne snimke iz zraka, kazao je drugi korisnik. "To su kontrolne točke za aerofotogrametriju. Npr. kad upališ Google maps i vidiš sliku iz zraka, jedna ova kocikca predstavlja jedan pixel na slici i koristi se za preklapanje fotografija", objasnio je u komentaru.