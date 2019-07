'Kovač je danas učinio loš politički potez'

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković ocijenio je u petak kako je Miro Kovač danas učinio loš politički potez izjavom da je HDZ-u potrebna rekonstrukcija te da je time stavio osobne ambicije ispred stranačkih interesa.

"U današnjem istupu, čini mi se da je svoje osobne ambicije stavio ispred interesa HDZ-a i, što se mene tiče, to je bio loš politički potez", izjavio je Jandroković za Dnevnik Nove TV komentirajući izjavu predsjednika saborskog Odbora za vanjsku politiku Mire Kovača na dan kad se na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora glasalo o novim ministrima i potpredsjednicima Vlade.

Rekao je i da, po njegovim mišljenju, "ozbiljni političari ne rade takve stvari".

Jandroković je podsjetio da su danas u Hrvatskom saboru ministri i ministrice podržani s 82 glasa što je, dodao je, vrlo stabilna parlamentarna većina, kao i da su svi HDZ-ovi zastupnici glasali za te prijedloge.

"Danas su HDZ, predsjednik Vlade i HDZ-a, naše ministrice i ministri, naše zastupnice i zastupnici vodili ozbiljne političke bitke s našim političkim suparnicima. Dakle, mi smo danas bili 100 posto angažirani u važnoj inicijativi, važnom projektu izglasavanja novih ministara - rekonstrukciji Vlade", istaknuo je Jandroković.

Kovačeva izjava diskvalificira ga, kaže Jandroković, i za čelnika HDZ-a.

"Ono što je on danas učinio, barem u mojim očima, diskvalificira ga za čelnika Hrvatske demokratske zajednice. To se ne radi. Kada tvoja vojska, kada tvoja politička obitelj, kada tvoja stranka vodi ovakve ozbiljne političke bitke moramo biti svi zajedno, svi skupa, a svoje osobne ambicije izražavat ćemo onoga trenutka kada za to dođe vrijeme", rekao je Jandroković.

Na pitanje znače li te oštre ocjene da Kovač može očekivati sankcije, odgovorio je kako ne vjeruje da će biti sankcioniran, ali da je morao iznijeti takvu ocjenu.

"Mi smo demokratska stranka. Svatko ima mogućnost kandidiranja. Nema nikakve dvojbe da se svatko može kandidirati, nemamo nikakvih problema s time. Ali, isto tako, treba voditi računa kada se to čini. Ne vjerujem da će biti ikakvih sankcija, ali smatram da, kao glavni tajnik stranke, moram iznijeti ovu ocjenu jer znam da ima i drugih pretendenata na čelno mjesto", rekao je glavni tajnik HDZ-a.

Najavio je kako će u HDZ-u za otprilike godinu dana biti unutarstranački izbori kad će se svatko moći kandidirati i iskazati svoje ambicije i onda će, dodao je, biti vrijeme kada je to primjereno.

Niječno je odgovorio na pitanje ima li on ambiciju postati šef stranke. "Ne, to sam već nekoliko puta rekao. Ja tih ambicija nemam", zaključio je Jandroković.