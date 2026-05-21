Veliki požar u Podstrani: Stigao i kanader

Danas oko 18 sati u Podstrani je izbio požar na području padina Peruna. Požar je zahvatio južne padine brda Perun, a prema dostupnim informacijama, na teren su odmah izašle vatrogasne snage koje rade na njegovom gašenju i sprječavanju daljnjeg širenja vatre, javlja Dalmacija danas.

U međuvremenu se, kako javljaju, zahvaljuje svim vatrogascima angažiranima na terenu, kao i posadama kanadera koje su iz zraka značajno pomogle u gašenju požara i stavljanju situacije pod nadzor. Više informacija o uzroku požara te razmjerima nastale štete bit će poznato nakon završetka intervencije i službenih očitovanja nadležnih službi.