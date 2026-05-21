Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPRJEČAVA SE ŠIRENJE

Veliki požar u Podstrani: Stigao i kanader

Screenshot/Dalmacija danas
VL
Autor
Večernji.hr
21.05.2026.
u 19:58

Požar je zahvatio južne padine brda Perun, a prema dostupnim informacijama na teren su odmah izašle vatrogasne snage

Danas oko 18 sati u Podstrani je izbio požar na području padina Peruna. Požar je zahvatio južne padine brda Perun, a prema dostupnim informacijama, na teren su odmah izašle vatrogasne snage koje rade na njegovom gašenju i sprječavanju daljnjeg širenja vatre, javlja Dalmacija danas.

U međuvremenu se, kako javljaju, zahvaljuje svim vatrogascima angažiranima na terenu, kao i posadama kanadera koje su iz zraka značajno pomogle u gašenju požara i stavljanju situacije pod nadzor. Više informacija o uzroku požara te razmjerima nastale štete bit će poznato nakon završetka intervencije i službenih očitovanja nadležnih službi.
Mnogi se opraštaju od Julienne Bušić: 'Nađi mir u krilu Svevišnjeg i u zagrljaju svog Zvonka'
Ključne riječi
Vatrogasci kanader Podstrana požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!