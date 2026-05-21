Kreću prve vrućine, evo i kada: Ponegdje će temperature ići i do 30 stupnjeva

Sutra Hrvatsku čeka pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo vrijeme. Poslijepodne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji i mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 °C.

DHMZ javlja kako od subote kreće postupno sve toplije vrijeme. Povremeno mala i umjerena naoblaka, a ponajpije u subotu u gorju još postoji vjerojatnost za poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima u slabljenju.

Temperatura zraka u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje uz tople noći.

Istramet također javlja da u Hrvatsku stižu prve vrućine. Za vikend slijedi izraženije zatopljenje, a početkom idućeg tjedna temperature i do 30 stupnjeva mjerit će se u Istri. Još više temperature očekuju se u regiji. Puhat će takozvana fenska bura, koja će doprinijeti brzom porastu dnevnih temperature zraka, ali i otežati noćno ohlađivanje, stoga nas očekuje pravo ljetno vrijeme. Uvod je to u dugotrajniji period stabilnog vremena i ulazak u pravo rano ljeto. Kratkotrajna fronta koja bi mogla nakratko sniziti temperature zraka moguća je krajem mjeseca, ali ona neće dulje potrajati.