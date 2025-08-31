Dodik poručio: Putina ću pokušati uvjeriti da nas podrži po pitanju neovisnosti

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je kako će od ruskog čelnika Vladimira Putina izravno zatražiti da podupre odcjepljenje RS od Bosne i Hercegovine, a to kani učiniti u listopadu kada planira otputovati u Rusiju. U izjavi koju je na svojim mrežnim stranicama u nedjelju objavio BBC na ruskom jeziku Dodik je priznao kako je u to već ranije pokušao uvjeriti Putina no on je to odbijao, ali vjeruje da se u promijenjenim okolnostima vrijedi vratiti takvoj zamisli.

"O tome smo već razgovarali, ali (Putin) je uvijek podržavao Daytonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. O tome se raspravljalo i zadnji put kad smo razgovarali. Ali mnogo se toga promijenilo od tada. Pokušat ću ga uvjeriti da podrži naš stav (o neovisnosti RS-a). Ne znam hoću li uspjeti, ali definitivno ću o tome razgovarati", izjavio je Dodik.

Njemu je po sili zakona mandat predsjednika RS prestao nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH. Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) raspisalo je izbore za novog predsjednika RS za 23. studenog no Dodik odbija napustiti predsjednički ured u Banjoj Luci. Ishodio je i odluku entitetskog parlamenta da se u RS 25. listopada organizira referendum na kojemu bi se birači izjašnjavali o tome treba li poštovati presudu Suda BiH i odluku i o oduzimanju predsjedničkog mandata.

Ranije je to opisao kao "zagrijavanje" za nove referendume, a sada je za BBC kazao kako BiH "ne zaslužuje pravo postojati" pa mu je logično da Srbi koji u njoj žive za RS traže "status neovisne zemlje". Ranije je u intervjuu za proruski propagandni portal Sputnjik kazao kako će od Putina tražiti da Rusija u listopadu u Vijeću sigurnosti UN vetom uskrati suglasnost za produženje mandata vojne misije EU u BiH Althea.