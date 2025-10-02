Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
OD OVE ŠKOLSKE GODINE

Docjepljivanje osmaša protiv difterije, tetanusa i hripavca

pixabay
Autor
Romana Kovačević Barišić
02.10.2025.
u 11:55

- U osmom razredu OŠ potrebno je provjeriti cijepni status učenika te nadoknaditi propuštena cjepiva prema potrebi, dodaje se postojećem programu obveznog cijepljenja.

Nakon što se posljednjih par godina proširila zaraza hripavcem, od ove školske godine za učenike osmih razreda osnovne škole uvodi se docjepljivanje jednom dozom kombiniranog cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (dTap). Te je izmjene Provedbenog programa obveznog cijepljenja Ministarstvo zdravstva poslalo u javno savjetovanje. "

"Djeca koja u školskoj godini 2025./2026. pohađaju osmi razred osnovne škole (OŠ), cijepit će se jednom dozom kombiniranog cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (dTap).

U osmom razredu OŠ potrebno je provjeriti cijepni status učenika te nadoknaditi propuštena cjepiva prema potrebi“, dodaje se postojećem programu obveznog cijepljenja.

U periodu od 1. siječnja 2023. do 13. prosinca 2024. bilo je zabilježeno 6654 prijava oboljelih od hripavca, stoji u Registru zaraznih bolesti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a. Stvarni je broj oboljelih daleko veći jer su simptomi ispočetka jednaki prehladi pa ih mnogi zanemaruju a tada su najzarazniji. Najčešće od hripavca obolijevalju školska djeca u dobi od 10 do 19 godina, a među oboljelima samo u navedenom pediodu bilo je 253 djece, u dobi do godinu dana. Ova vrlo zarazna bakterijska bolest je za dojenčad izuzetno opasna jer može uzrokovati teške komplikacije. Jedan od glavnih razloga što se širi hripavac – bolest za koju cjepivo postoji već oko 60 godina, upravo je sve slabija cijepljenost djece. Stoga kao mjera za suzbijanje daljeg širenja hripavca u kalendar obveznog cijepljenja ulazi docjepljivanje osmaša.

KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2025. – 2027. GODINI

Novorođenčad:

BCG vakcinacija

a) Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.

b) Ako nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.

c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu, odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): cijepljenje protiv hepatitisa B  uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju, prema postekspozicijskoj shemi.  

S navršena dva mjeseca života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB + Pn. Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib + Pn.

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib (ovisno o tome koje je cjepivo dijete dobilo u dobi od 4 mjeseca).

Druga godina života:

– po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MMR) + Pn 

– kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6–12 mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB / DTaP-IPV-Hib).

Šesta godina života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV.

Prvi razred osnovne škole:

– OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MPR) (ili prilikom upisa)

– + POLIO (IPV) prilikom upisa ili  u rujnu.*

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

* samo za djecu koja će u školskoj godini 2025./2026. upisati prvi razred OŠ, a nisu se docijepili u dobi od pet godina.

Četvrti razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo (sa smanjenim sadržajem antigena).

Osmi razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo

- provjera cijepnog statusa te nadoknada propuštenog cijepljenja prema potrebi.

Završni razred srednje škole:

- provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života: Td.“.

