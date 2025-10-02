Docjepljivanje osmaša protiv difterije, tetanusa i hripavca

Nakon što se posljednjih par godina proširila zaraza hripavcem, od ove školske godine za učenike osmih razreda osnovne škole uvodi se docjepljivanje jednom dozom kombiniranog cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (dTap). Te je izmjene Provedbenog programa obveznog cijepljenja Ministarstvo zdravstva poslalo u javno savjetovanje. "

"Djeca koja u školskoj godini 2025./2026. pohađaju osmi razred osnovne škole (OŠ), cijepit će se jednom dozom kombiniranog cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (dTap).

U osmom razredu OŠ potrebno je provjeriti cijepni status učenika te nadoknaditi propuštena cjepiva prema potrebi“, dodaje se postojećem programu obveznog cijepljenja.

U periodu od 1. siječnja 2023. do 13. prosinca 2024. bilo je zabilježeno 6654 prijava oboljelih od hripavca, stoji u Registru zaraznih bolesti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a. Stvarni je broj oboljelih daleko veći jer su simptomi ispočetka jednaki prehladi pa ih mnogi zanemaruju a tada su najzarazniji. Najčešće od hripavca obolijevalju školska djeca u dobi od 10 do 19 godina, a među oboljelima samo u navedenom pediodu bilo je 253 djece, u dobi do godinu dana. Ova vrlo zarazna bakterijska bolest je za dojenčad izuzetno opasna jer može uzrokovati teške komplikacije. Jedan od glavnih razloga što se širi hripavac – bolest za koju cjepivo postoji već oko 60 godina, upravo je sve slabija cijepljenost djece. Stoga kao mjera za suzbijanje daljeg širenja hripavca u kalendar obveznog cijepljenja ulazi docjepljivanje osmaša.

KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2025. – 2027. GODINI

Novorođenčad:

BCG vakcinacija

a) Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.

b) Ako nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.

c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu, odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): cijepljenje protiv hepatitisa B uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju, prema postekspozicijskoj shemi.

S navršena dva mjeseca života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB + Pn. Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib + Pn.

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib (ovisno o tome koje je cjepivo dijete dobilo u dobi od 4 mjeseca).

Druga godina života:

– po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MMR) + Pn

– kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6–12 mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB / DTaP-IPV-Hib).

Šesta godina života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV.

Prvi razred osnovne škole:

– OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MPR) (ili prilikom upisa)

– + POLIO (IPV) prilikom upisa ili u rujnu.*

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

* samo za djecu koja će u školskoj godini 2025./2026. upisati prvi razred OŠ, a nisu se docijepili u dobi od pet godina.

Četvrti razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo (sa smanjenim sadržajem antigena).

Osmi razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo

- provjera cijepnog statusa te nadoknada propuštenog cijepljenja prema potrebi.

Završni razred srednje škole:

- provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života: Td.“.