Zaustavio se zbog sumnje na srčani udar: Tlak mu je skočio kad mu je bolničarka rekla što se dogodilo

Nevjerojatna stvar se dogodila 49-godišnjem Grahamu Lewisu iz engleskog gradića Leominster. Naime, u trenucima kad mu je medicinsko osoblje pomagalo u vozilu Hitne pomoći zbog sumnje na srčani udar, prometni redar mu je napisao kaznu.

Lewis je vozio kad je osjetio iznenada bolove u gornjem dijelu tijela. Još u vožnji nazvao je hitnu pomoć koja ga je uputila da se čim prije negdje parkira, što je i učinio. Parkirao se na obližnjem parkiralištu u ulici Dishley u gradiću Leominster gdje je i dočekao dolazak vozila hitne pomoći koje je stalo nasuprot njegova automobila.

U trenutku dok su u vozilu hitne pomoći provjeravali njegovo zdravstveno stanje, medicinska sestra mu je rekla da je upravo dobio kaznu zbog čega mu je još i više porastao krvni tlak.

- Došlo je vozilo hitne pomoći. Rekli su mi kako će me spojiti na EKG monitor i napraviti na meni još par testova. U jednom trenutku mi je bolničarka rekla da sam dobio kaznu. Vozilo hitne pomoći bilo je parkirano nasuprot mojeg auta i nije bilo šanse da nisu mogli vidjeti vozilo hitne pomoći - izjavio je Lewis, prenosi Daily Mail.

Iako se pokazalo da nije imao srčani udar, činjenica što je dobio kaznu u trenutku kad mu hitna pomoć pregledavala ga zbog sumnje u srčani udar dodatno ga je uzrujala.

- Gotovo sam se onesvijestio jer me to bilo toliko uzrujalo. Još više mi je porastao krvni tlak samo zbog te kazne. Nisam pretjerano impresioniran s ljudima koji samo hodaju i pišu kazne, to je suludo - komentirao je situaciju.

Glasnogovornik vijeća okruga Herefordshirea kazao je kako njihov zaposlenik nije vidio nikakve naznake da je vozač automobila koji je dobio kaznu u vozilu hitne pomoći, te da ne bi bilo primjereno da je njihov zaposlenik pokucao na vrata vozila hitne pomoći i potencijalno smetao medicinskom osoblju u njihovom poslu.

Poručio je kako slučajevi poput tog su razlog zašto se osoba može požaliti na dobivanje kazne, te je pozvao one kojima se to dogodilo da koriste žalbeni postupak na koji imaju pravo.