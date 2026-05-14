FOTO Spektakl na nebu okupio građane: Pogledajte što su radile stotine dronova iznad Osijeka
Nebo iznad Osijeka u četrak navečer pretvorilo se u veličanstvenu svjetlosnu pozornicu. Sinkronizirani dronovi izveli su spektakularni drone light show koji je bio središnji događaj prvog dana trećeg po redu međunarodnog Osijek Drone Expo 2026.
Najbolji pogled na impresivnu predstavu pružao se s Promenade kod Bastiona, gdje se okupio velik broj građana i posjetitelja. Organizatori su ovaj show najavili kao poklon svim Osječanima i gostima grada.
Također će biti održano i finale prve hrvatske školske drone lige, koju je pokrenula osječka tvrtka Orqa. Riječ je o inovativnom projektu koji osnovnoškolce uvodi u svijet dronova, robotike i STEM područja.