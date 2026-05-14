FOTO Spektakl na nebu okupio građane: Pogledajte što su radile stotine dronova iznad Osijeka

Nebo iznad Osijeka u četrak navečer pretvorilo se u veličanstvenu svjetlosnu pozornicu. Sinkronizirani dronovi izveli su spektakularni drone light show koji je bio središnji događaj prvog dana trećeg po redu međunarodnog Osijek Drone Expo 2026.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Najbolji pogled na impresivnu predstavu pružao se s Promenade kod Bastiona, gdje se okupio velik broj građana i posjetitelja. Organizatori su ovaj show najavili kao poklon svim Osječanima i gostima grada.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Na dvodnevnom expo-u u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije predstavilo se 26 izlagača iz zemlje i inozemstva.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Posjetitelji imaju priliku upoznati najnovije tehnologije bespilotnih sustava, vidjeti demonstracije opreme uživo te sudjelovati u edukativnim radionicama i interaktivnim sadržajima.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U sklopu expo-a održava se i konferencija s dva panela te više stručnih prezentacija posvećenih razvoju dron industrije, regulativi i primjeni bespilotnih sustava u različitim sektorima.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Drugog dana, u petak, fokus je na praktičnim primjenama dronova u poljoprivredi. 
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Također će biti održano i finale prve hrvatske školske drone lige, koju je pokrenula osječka tvrtka Orqa. Riječ je o inovativnom projektu koji osnovnoškolce uvodi u svijet dronova, robotike i STEM područja.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
