Dobio Nobelovu nagradu za mir, pa pokrenuo rat u svojoj zemlji: Optužbe protiv njega su užasne

Stravičan pokolj dogodio se u gradu Togoga u etiopskoj regiji Tigray, gdje su bombarderi vladinih snaga u utorak raketirali tržnicu pri čemu je ubijeno najmanje 60 ljudi. Napad je uslijedio nakon što su posljednjih dana stanovnici svjedočili novim sukobima sjeverno od regionalne prijestolnice Mekelle. U Tigrayu, gdje se vojska od studenoga prošle godine bori sa snagama lojalnim Narodnooslobodilačkom frontu (TPLF), bivšoj vladajućoj stranci u regiji, nisu održani izbori koji su u ponedjeljak organizirani diljem zemlje.

Gladuje 90 posto ljudi

Zbog sigurnosnih problema i problema s glasačkim listićima odgođeni su izbori u još dvije regije. Etiopski vojni glasnogovornik Getnet Adane nije ni potvrdio ni porekao incident. Po njegovim riječima, zračni napadi uobičajena su vojna taktika, a vladine snage, tvrdi, ne ciljaju civile. Svjedoci tvrde da je bomba pala na tržnicu oko 13 sati, u vrijeme kada je na njoj bilo najviše ljudi.

Prema riječima svjedoka, čula se strašna detonacija, a nakon toga uslijedio je zastrašujući prizor, ranjeni i mrtvi na sve strane, jauci i plač djece i dozivanje u pomoć. Nevladine organizacije i aktivisti za ljudska prava za napad optužuju etiopskog premijera Abiya Ahmeda kojeg, uz ostalo, optužuju i da koristi glad kao oružje protiv neposlušne regije Tigray s kojom je vodio rat prošle godine. Vladi spočitavaju da civilima u Tigrayu odbija dopremiti hranu zbog čega se njih više od 350 tisuća suočava s katastrofalnom nestašicom hrane, prema procjenama agencija Ujedinjenih naroda.

Također, Linda Thomas-Greenfield, američka veleposlanica pri UN-u, kazala je da u Tigrayu više od 90 posto stanovništva treba hitnu pomoć u hrani. Premijer odbacuje optužbe i govori da je njegova vlada spremna riješiti probleme u Tigrayu.

Premijer Ahmed je prije dvije godine dobio Nobelovu nagradu za mir jer je oslobodio političke zatvorenike i pomirio se s Eritrejom, ali sada mnogi žale zbog te dodjele, a neki kažu da ga je to samo potaknulo na još veće pokolje.

Nagradu je osvojio zahvaljujući naporima da prekine dugogodišnji konflikt između Etiopije i susjedne Eritreje. A to je učinio tako što je odmah nakon preuzimanja premijerske funkcije donio odluku o prepuštanju grada Badme Eritreji. To je bilo područje sukoba više od 20 godina, a nijedan dosadašnji vođa Etiopije nije ni pomišljao na kompromis. No, nakon posljednjih događaja optužuju ga da koristi gnusne metode protiv svog naroda.

Usporedbe sa Suu Kyi

Sve više kritika dolazi na račun premijera Abiya Ahmeda i mnogi analitičari ne isključuju mogućnost da će jednog dana odgovarati za zločine koje je počinila njegova vlada. Neki ga uspoređuju s bivšom čelnicom Mjanmara Aung San Suu Kyi, koja je 1991. također dobila Nobelovu nagradu za mir, ali je kasnije izgubila međunarodno povjerenje jer nije reagirala na progon Rohindža koji je provodila vojska Mjanmara.