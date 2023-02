Dobio na lotu i odlučio ostati anoniman, pa ga besramno izdala rođakinja

Dobiti na lutriji samo po sebi je znak da te sreća odlučila barem nakratko pomaziti. Iako mnoge životne priče dobitnika lutrije služe kao upozorenje rastrošnosti, u slučaju čovjeka iz New York stvar je ponešto i gora. Njega je, naime, pokrala vlastita sestrična. Kupio je srećku za struganje New York State Lottery Hold’em Poker za pet dolara u listopadu 2020. godine te se pokazalo kako je osvojio milijun dolara.

No, kako je on želio ostati anoniman zamolio je svoju sestričnu Iris Amador Argueta (34) da preuzme dobitak za što bio joj dao 50 000 dolara, piše New York Post.

Ona je pristala na to. Kako se to dogodilo usred pandemije COVID-19, Komisija New York za kockanje nije prihvaćala dobitne srećke osobno već ju je 34-godišnjakinja morala poslati poštom. Nakon poreza ostalo je čak malo više od pola milijuna dolara, no Argueta je predala svojem bratiću samo 13,436 dolara u gotovini, navodeći kako je sve ostalo otišlo na porez.

Cijela priča se razotkrila kad je žrtva pronašla priopćenje Lutrije u kojem je stajalo da su isplatili Argueti iznos od 537,440 dolara. Državno tužiteljstvo otkrilo je da žrtva zvala svoju sestričnu koja mu je rekla da je potrošila novac i ako nastavi zvati da će se ona poduzeti pravne mjere protiv njega.

Na kraju, provedena je istraga, a ona je priznala krivnju pred sudom. Presuda će biti objavljena u ožujku ove godine, a vjeruje se kako bi ona mogla dobiti između 16 i 48 mjeseci zatvora. Žrtvi je na kraju vraćeno 317,857.13 dolara, ali vjera u obitelj je zasigurno izgubljena.

