Djevojčici (5) iz Našica ugrađena prva obostrana umjetna pužnica u KBC-u Osijek

Petri Kuzminski, petogodišnjoj djevojčici iz Našica, ugrađena je danas prva obostrana umjetna pužnica na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u KBC-u Osijek. Malenoj je prva umjetna pužnica ugrađena 2017. u istoj bolnici.

Kako HZZO ne pokriva troškove obostrane ugradnje umjetnih pužnica, prije godinu dana na inicijativu roditelja i građana grada Našica započela je humanitarna akcija, kojom je prikupljeno 157.000 kuna za kupnju druge umjetne pužnice.

Djevojčica je jedna od desetak bolesnika u Hrvatskoj koja će imati ugrađenu umjetnu pužnicu u oba uha.

– Rehabilitacija teče u Našicama. Logopedi rade s Petrom, ali nisam zadovoljna s rehabilitacijom jer ne radi stručan profesor logoped s Petrom. Petra ima brata blizanca koji ima dobar sluh i ispravlja jedino L i R, a dobio je adekvatnu stručnu osobu za logopeda. A Petra koja je gluha osoba dobila je običnog logopeda za rehabilitaciju – rekla je majka djevojčice Renata Kuzminski.

[video: 30047 / ]

Prepričala je kako je njezina kći Petra otpuštena s urednim sluhom, ali su kasnije saznali da ima veliku nagluhost koja graniči s gluhoćom.

– Nosila je aparatiće, no nije bilo nikakvih pomaka pa smo odlučili na ugradnju pužnice ovdje u KBC Osijek. S ugradnjom je sve prošlo uredno, odlično, jedino je rehabilitacija problem. U godinu dana čujnosti, ima dvadesetak riječi koje govori, a puno više razumije – kaže majka.

O operaciji je govorio dr. Hrvoje Mihalj, v.d. predstojnika Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek.

[video: 30048 / ]

– Prvi puta smo imali obostranu ugradnju pužnice kod malog djeteta u KBC Osijek. Mi svake godine imamo jednu do dvije ugradnje umjetne pužnice u našem KBC-u, to je veliki uspjeh, pacijenti koji su iz našeg kraja ne moraju ići za ugradnju pužnice. Trenutno je ugradnja u tijeku na čelu s profesorom Trotićem iz KBC Milosrdnice – rekao je dr. Mihalj.

Kaže kako je broj pužnica u Hrvatskoj vrlo mali pa sama iskustva liječnici ne mogu imati samo na osnovi jedne do dvije pužnice.

– Rehabilitacija je važna, no to nije u našoj domeni. Potrudit ćemo se da uspostavimo bolju komunikaciju s centrima koji vrše rehabilitaciju što u Zagrebu, što unutar Slavonije i Baranje da bi taj cijeli proces ostao u Slavoniji. Za jednu takvu rehabilitaciju cijela se obitelj na dvije do tri godine seli u Zagreb – dodao je.

Profesor dr. Robert Trotić kaže kako je dosad ugrađena svega šest bilateralnih pužnica u Hrvatskoj jer to ovisi o dobroj volji građana koji pomognu prikupiti novac.

– Operacija je prošla odlično, prije godinu i pol smo joj ugradili umjetnu pužnicu, kako je trend u svijetu da se ugrađuju dvije umjetne pužnice, što još nije slučaj kod nas, cijele Našice su jednom humanitarnom akcijom prikupili sredstva za drugu umjetnu pužnicu koju smo mi danas u KBC-u Osijek uspješno ugradili. Umjetna pužnica je moderno rješenje za gluhoću, nema alternative, alternativa je život u tišini. S jednom umjetnom pužnicom dijete dosegne razinu s 36 mjeseci ono što dosegne dijete s 24 mjeseca starosti. Djeci se između druge i sedme godine života ugrade dvije umjetne pužnice da djeca mogu ići u normalnu školu sa svojim vršnjacima, a ne u specijalnu – rekao je prof. dr. Trotić iz KBC-a Sestre Milosrdnice.