Djevojčica posjetila kuću strave pa se rasplakala kada je vidjela što je ispred nje

Jedna će djevojčica (14) iz Njemačke zauvijek pamtiti ono što je vidjela u zabavnom parku koji je posjetila s društvom.

Ispred kuće strave ugledala je nadgrobni spomenik svoga pokojnog djeda koji je preminuo još 1996. godine.

Riječ je o parku 'Freizeit-Land Geiselwind' u Bavarskoj koji je 14-godišnjakinja posjetila 19. kolovoza, piše Bild.

Nakon njezina posjeta, voditelj parka Matthias M. (34) našao se na sudu s optužbom za remećenje mira pokojnika. On je, naime, postavio ispred kuće strave nekoliko nadgrobnih spomenika kako bi sve djelovalo autentično.

– Odmah sam primijetila djedov nadgrobni spomenik. Prije je bio na groblju u selu. Bila sam šokirana i tužna. Plakala sam i odmah sam nazvala mamu – ispričala je curica.

Udovica pokojnika Petra K. (63) prepričala je kako je nedavno platila klesaru 130 eura da napravi novi spomenik jer su tijelo pokojnika preselili u grob za urne.

Taj klesar ujak je voditelja parka, a kojem je dao nekoliko nadgrobnih spomenika.

– Nisam mislio da će to nekoga uvrijediti, a onda se odjednom pojavila policija u parku – rekao je on na sudu, no nije se pokajao za ono što je učinio pa tužitelji nisu pristali na nagodbu od 5.000 eura.

