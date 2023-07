Dječak izronio aktivnu topničku granatu: 'Frapiralo me što je učinila jedna žena'

Pravi šok doživjeli su jučer kupači u Kožinu kod Zadra kada je 12-godišnji Austrijanac izronio topničku granatu i donio ju na plažu. Da situacija bude još gora, ispostavilo se da je eksploziv bio aktivan. Srećom, sve je dobro prošlo, iako je prilika za katastrofu, prema riječima svjedoka, bilo na pretek.

- Dječak je granatu izvadio vani na rivu. Ali ono što me frapiralo je da ju je u naručje uzela jedna žena, koja ju je nosila rivom krcatom ljudi i vikala da je to bomba - ispričala je jedna žena koja je u to vrijeme bila na plaži za Morski.hr. Iznenađena je jer, kaže, na tu plažu dolazi već 15 godina i nitko nije ništa primijetio, usprkos iznimno bistrom i plitkom moru.

- Ovu su granatu valovi bacili u plitko i taj mali je izvukao vani. Netko je rekao da je ovo bomba… ljudi su počeli pokazivati što je to i onda su zvali policiju koja je rekla "evakuiraj ovaj dio plaže!" - prepričala je, dodajući kako je pirotehničar potvrdio da bi, u slučaju da je netko izvukao osigurač, situacija na plaži punoj djece prošla potpuno drugačije.

Događaj je za Morski.hr potvrdila i zadarska policija.

POVEZANI ČLANCI:

- Na području Kožina građani su oko podneva dojavili pronalazak eksplozivnog sredstva. Dolaskom policijskih službenika, ustanovljeno je da se radi o topničkom streljivu koje je izuzeto i uskladišteno po pravilima struke - rekla je glasnogovornica zadarske policije, Ivana Grbin

Novinar Zadarskog portala Siniša Klarica kazao je kako je moguće da je granta zaostala iz vremena Domovinskog rata kada je srpska vojska gađala Šepurine, jedinu 'A' kasarnu u Zadru, gdje su se nalazili sustavi zračne obrane.

S Morskog.hr iskoristili su ovu priliku da još jednom upozore domaće i strane turiste da ne diraju nepoznate predmete, naročito one koji izgledom podsjećaju na ubojita sredstva.

VIDEO Hrvat snimio napad orki na brod kod Gibraltara