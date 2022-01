Dječak (13) poslao crtež Nevere Rimcu, a njegov odgovor oduševio je sve: 'Svaka ti čast'

Čelni čovjek Bugatti Rimac Mate Rimac objavio je prošlog vijest da su ostvarili još jednu poslovnu suradnju, no zanimanje svih privukao je crtež 13-godišnjeg dječaka koji je pritom i pitao samog Rimca sviđa li mu se njegov dizajn automobila.

- Mate Rimac, zanima me sviđa li ti se. Kad bih to znao puno bi mi značilo. Predstavljam ti moj dizajn Rimac c3 coupea - napisao je dječak te priložio poprilično detaljan crtež.

Foto: Facebook screenshot

Nije dugo čekao na odgovor Mate Rimca.

- Jako lijep posao! Sviđa mi se da si primijenio naše "Design DNA" elemente - kravatu na boku auta, dizajn prednjeg kraja Nevere... Super si to primijetio! Samo mi nije baš jasan ispuh iza. Skica je samo jedan mali dio ukupnog procesa dizajna auta, ali vidim da imaš smisla za to. Predlažem da malo vidiš po YouTubeu kako se rade 3D modeli i da se educiraš u tom smjeru. Uz 10 godina puno rada i truda, možeš biti dizajner do tvoje 23 godine. Nadam se da ćeš onda dizajnirati buduće Bugattije i Rimac aute! Sretno! - poručio mu je Rimac.

Foto: Facebook screenshot

Odgovor je oduševio brojne pratitelje.

- Bravo! Napokon normalan i motivirajući poduzetnik.- napisao mu je jedan.

- Svaka ti čast. Stvarno si čovjek. Tako se motivira budućnost - poručio je drugi.

VIDEO: Mate Rimac pokazao Neveru