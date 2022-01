Na uređenje ovaj trg čeka od 2006. godine, a trebali su ga "zrihtati" pred izbore. Ali ništa od toga

Trg Franje Tuđmana jedan je od najvrijednijih zelenih dragulja na zapadu Zagreba. Omeđen Zapadnim kolodvorom, Trgom Francuske republike, Ilice i Ulicom Republike Austrije, glavno je to okupljalište stanovnika Črnomerca, ali i centra grada koji žive u njegovoj blizini. Za ljetnih dana ondje se odmara na travi, za proljetnih uživa u cvatu drveća, a njegove zelene livade roditelji i vlasnici ljubimaca često iskorištavaju za igru u prirodi.

Trg je svoje ime dobio 2006. godine, odlukom Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova zagrebačke Gradske skupštine, a ranije je bio građevinska zona . No, osim slabo osvjetljene šetnice, ovaj trg prazan je i izgleda pomalo tužno, premda se već više od desetljeće i pol čeka na njegovo uređanje. A postojali su, za to veliki planovi. Ispod njega trebala je biti velika podzemna garaža, a na površini interaktivna vodena instalacija, kafić, boćalište i veliki parkovni paviljon dok bi prema Talovčevoj bio podignut zeleni zid od živice. A u sredini, dakako, spomenik prvom hrvatskom predsjedniku. Tako je to barem zamislio arhitekt Nenad Fabijanić, između ostalog poznat i po nedavno otvorenom Spomeniku domovini, a tu je zamisao pretočio i u idejni projekt koji je pobijedio na natječaju koji je raspisao Grad Zagreb.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No to je bilo 2013. godine, u međuvremenu je realizacija tog projekta stala, a spomenik Franji Tuđmanu na kraju je premješten, voljom gradonačelnika Milana Bandića, tik uz fontane. Neko se vrijeme razmatralo da se umjesto podzemne garaže ispod trga sagrade dva tunela, no ni ta zamisao nije dugo trajala. I tako je pitanje uređenja stajalo svih ovih godina, kao i proteklih dvadeset od kada se o njegovu uređenju priča, sve prije godinu dana, kad je u vijeće Gradske četvrti Črnomerec od Ureda za strategijsko planiranje na stol stigao novi projektni zadatak. Radi se o ideji uređenja znatno manjeg opsega no što je dosad planirano, a radovi će se odvijati malim komunalnim akcijama četvrti. Svi prijedlozi nastali su na osnovi ankete provedene među stanovnicima četvrti, a pitalo ih se za stavove, potrebe, želje i mišljenja te o elementima uređenja koji se mogu realizirati malim komunalnim akcijama.

Neki su stanovnici ipak naglasili da se radi o brzom uređenju trg tik pred izbore, a kao što se može vidjeti, to se uređenje nikad nije realiziralo, a projekt je ponovno završio duboko u gradskim ladicama. Nove ekipa na vlasti, odnosno platforma Možemo, ima velike aspiracije uređenja tog trga.

- Revitalizaciju Trga Franje Tuđmana kroz provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za njegovo uređenje. Kao najveća urbana gradska javna površina u Gradskoj četvrti Črnomerec, Trg Franje Tuđmana je potrebno rekonceptualizirati u mjesto susreta koje građankama i građanima nudi razne tipove javnih sadržaja. U posljednjih 20 godina projekti uređenja toga trga nisu realizirani. U međuvremenu, nastupila je promjena trendova urbane krajobrazne arhitekture i okolne infrastrukture, kao i promjena potreba korisnica i korisnika tog prostora - stoji u programu platforme.

I prije Fabijanićeva rješenja nekoliko se puta išlo u projektiranje i izdavanje dozvola, kaže HSLS-ov saborski zastupnik i stanovnik četvrti Darko Klasić, a svaki put za to bi se izdvojio i novac. Na to je Klasić upozoravao više puta kao zastupnik u Gradskoj skupštini. – Početak cijelog niza projekata, natječaja, studija, idejnih rješenja za uređenje trga seže još od 2006. godine, a stanovnike Zagreba svi ti natječaji, studije i projekti dosad su koštali više od 1,5 milijuna kuna – rekao je Klasić na jednoj od sjednica.