Prvi poluautomatski pištolj i jedan od prvih mitraljeza: Kako je talijanski gigant koji želi u Hrvatsku pokorio ratnu industriju

Nakon što se proširila vijest da je talijanski proizvođač oružja Beretta razmišlja o izgradnji tvornice u Hrvatskoj, o čemu je pisao Večernji list, donosimo detalje o toj tvrtki čija povijest seže u 16. stoljeće. Ove godine tvrtka slavi 500 godina. Početkom listopada 1526. majstor Bartolomeo Beretta iz Gardonea prodao je 185 cijevi za arkebuze (jedno od prvih streljačkih vatrenih oružja koje se pojavilo krajem 14. stoljeća u Njemačkoj) venecijanskom Arsenalu i posao naplatio 296 dukata. "Račun" je ispisan na komadić papira koji se danas čuva u državnom arhivu mletačke prijestolnice. "Činjenica da je Bartolomeo već stekao titulu majstora i da je njegove proizvode odabrala Mletačka republika, s velikom sigurnošću sugerira da je Beretta bio aktivan barem dvije generacije ranije. Tako nastaje obiteljska proizvodna povijest koja se neprekinuto nastavlja do danas", ističu u Beretti. Sve se to odvijalo u dolini Val Trompia u sjevernoj Italiji, gdje se iskopavala željezna ruda još od vremena Rimskog Carstva. Nakon renesanse taj je kraj bio središte za proizvodnju oružja s četrdeset željezara, koje je opskrbljivalo pedeset rudnika i osam topionica. Rodno mjesto Berette je selo Gardone, smješteno na obalama rijeke Mella u sredini Val Trompije.

Cijevi koje je proizveo Beretta opremile su mletačku flotu u bitci kod Lepanta 1571. godine, a ta je obitelj opskrbljivala oružjem svaki veći europski rat od 1650. godine. Tajne zanata prenosile su se s oca na sina kroz generacije. Od Bartolomea na Jacopa, od Jacopa na Giovannina... Početkom 19. stoljeća Pietro Antonio Beretta zapao je u probleme zbog sve veće konkurencije iz drugih zemalja, pa je odlučio proputovati Italijom i reklamirati svoje proizvode. Prednost mu je bila to što je usavršio umijeće izrade cijevi za glatkocijevne sačmarice i pištolje. Registrirao je službeni naziv tvrtke kao Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, a njegov sin Giuseppe nastavio je provoditi očev plan i uspio je uspostaviti međunarodne trgovinske odnose na sve živahnijem i međunarodnom tržištu, povećavajući izvoz i distribuciju. Tvrtka se specijalizirala za proizvodnju vatrenog oružja vrhunske kvalitete, kao i na obnovu strojeva i stjecanje novih tehničkih vještina. Giuseppe je dao izgraditi i novo sjedište kompanije koje je i danas sjedište cijele Beretta grupe.

Presudne godine bile su na početku 20. stoljeća, kada je Pietro Beretta modernizirao tvornicu koja je u to vrijeme imala 130 zaposlenika. Patentirao je mnoge mehanizme, uređaje i konstrukcijske tehnologije, što je Berettu učinilo jednom od najjačih tvornica oružja na svijetu. Broj zaposlenih radnika porastao je na 1500. "Inteligentan, intuitivan i karizmatičan, Pietro je uveo najmodernije sustave obrade i stvorio inovativne proizvode, poput prvog poluautomatskog pištolja, 9 mm Glisenti Model 1915 koji je usvojila Kraljevska vojska, jednog od prvih mitraljeza, Model 1918 nazvanog "Automatska mušketa“, a kasnije i poznatog Modela 1938 MAB (Beretta Automatska mušketa), koji je usvojila talijanska vojska", navode u kompaniji. Talijanski pjesnik Gabriele D'Annunzio osmislio je 1923. moto "Dare in Brocca" (Pogodi svoju metu), koji se sastoji od tri strijele koje pogađaju jednak broj krugova. Logotip je izradio kipar Marussig. Od 20. prosinca 1949. to je službeni logotip Berette. Godine 1933. dovršen je dizajn serije SO, prve talijanske sačmarice s gornjim i donjim pogonom, za lov i streljaštvo, koja je ubrzo postala svjetski standard za luksuzne sačmarice izrađene u potpunosti ručno. Sinovi Giuseppe (1906.-1993.) i Carlo (1908.-1984.) nastavili su očev rad na modernizaciji, osvajanjem novih tržišta i osnivanjem tvrtki i proizvodnih pogona u drugim zemljama, uključujući Ameriku. Nastao je BM59, koji je talijanska vojska odmah usvojila kao jurišnu pušku, te mitraljez PM12.

Sredinom 1950-ih nastalo je oružje koje je više od dva desetljeća bilo referentno oružje svakog lovca - Beretta S55 i poluautomatska A300. Godine 1975. Beretta je proizvela poluautomatski pištolj parabellum kalibra 9 mm Model 92, jedno od najuspješnijih vatrenih oružja u povijesti, koji danas doseže gotovo 4.000.000. proizvedenih i isporučenih primjeraka brojnim oružanim i policijskim snagama svijeta. Ugo Gussalli Beretta otvorio je ured u Sjedinjenim Državama, glavnom tržištu u sektoru oružja. Izrađen je pištolj 92FS 1985. koji je postao službeno oružje američkih oružanih snaga. Osmišljena je i linija odjeće i dodataka za slobodno vrijeme. Prije 30 godina otvorena je trgovina na Madison Avenueu u New Yorku, pa trgovine u Dallasu, Memphisu, Buenos Airesu, Parizu, Londonu, Moskvi, Milanu... Kompaniju je od Uga preuzeo njegov sin Franco Gussalli Beretta. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta dio je Beretta Holdinga kojim upravlja Pietro Gussalli Beretta, Francov brat. Matična tvrtka osnovana je 1996. godine kako bi upravljala razvojem i strateškom koordinacijom najstarije industrijske dinastije na svijetu.

Grupa se pohvalila prodajom od 1,5 milijardi eura i više od 6000 zaposlenika nakon akvizicije (kolovoz 2022.) europskog diva Ruag Ammotec, vodeće tvrtke u proizvodnji i distribuciji malog oružja. Dio Grupe su i Steiner, Sako-Tikka, Burris, Benelli, Franchi, Uberti, Stoeger, Chapuis, Holland&Holland i Centanex. U 2021. godini, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta ostvarila je neto prodaju od 250,5 milijuna eura - 88,4 milijuna u Sjevernoj Americi, 56,1 milijun u Italiji, 38,8 milijuna u Europi, 67,2 milijuna u ostatku svijeta. Ukupno je 90 zemalja pokrivenih prodajnom mrežom. Krajem lipnja 2022. godine, tvrtka je imala 826 zaposlenih. - U Beretti s entuzijazmom gledamo u budućnost. Čvrsto vjerujemo u naš model Made in Valtrompia, koji je proširen i na druge tvrtke Grupe diljem svijeta, i spremni smo iskoristiti prilike na tržištu koje zahtijeva sve veću prilagodljivost. Više se nećemo nuditi samo kao kreatori pojedinačnih proizvoda izvrsnosti, već kao pružatelji rješenja, dobavljači integriranih rješenja. Budućnost je već ovdje – rekao je Franco Gussalli Beretta.