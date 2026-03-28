Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
Vinarija Kutjevo

Slavonska kuća Vinkomir: Gastronomski dragulj kutjevačkog vinogorja uvršten u prestižni vodič Gault&Millau Croatia 2026

Foto: Goran Jakuš
1/4
VL
Autor
Promo
28.03.2026.
u 07:49

U srcu Valis Auree, tamo gdje se osam stoljeća vinske tradicije susreće s obzorima kutjevačkih vinograda, ispisano je novo poglavlje vinske i gastronomske priče Vinarije Kutjevo. Restoran Slavonska kuća Vinkomir službeno je uvršten u međunarodno priznati gastronomski vodič Gault&Millau Croatia 2026, čime je iznova potvrđen status Kutjeva kao nezaobilazne destinacije za istinske ljubitelje vrhunskih doživljaja.

Smješten na kultnom vinogradarskom položaju Vinkomir, s kojeg se pruža panoramski pogled na nepregledne vinograde, ovaj restoran postao je simbolom suvremene Slavonije. Uvrštenje u Gault&Millau nije samo priznanje kulinarskoj izvrsnosti, već i potvrda filozofije u kojoj vino i hrana nisu samo proizvodi, već dio identiteta vinogorja Kutjevo koji se doživljava svim osjetilima. 

Ovo visoko priznanje odražava našu posvećenost spoju tradicije i suvremenog kulinarskog pristupa, u kojem pažljivo osmišljena jela donose bogatstvo lokalnih okusa u modernoj interpretaciji. Kroz svaku kreaciju na tanjuru, Vinarija Kutjevo potvrđuje status jednog od najvažnijih vinskih i gastronomskih središta regije, u kojem Graševina i ostale vrhunske etikete nalaze svoj savršen gastronomski par.

Posjetite nas na položaju Vinkomir i doživite priču koja slavi najbolje od Slavonije. Svoje mjesto možete rezervirati na broj telefona +385 99 475 0360 ili putem e-maila: restoran.vinkomir@kutjevo.com.

Ključne riječi
Vinarija Kutjevo Slavonska kuća Vinkomir

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!