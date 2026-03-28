Slavonska kuća Vinkomir: Gastronomski dragulj kutjevačkog vinogorja uvršten u prestižni vodič Gault&Millau Croatia 2026

U srcu Valis Auree, tamo gdje se osam stoljeća vinske tradicije susreće s obzorima kutjevačkih vinograda, ispisano je novo poglavlje vinske i gastronomske priče Vinarije Kutjevo. Restoran Slavonska kuća Vinkomir službeno je uvršten u međunarodno priznati gastronomski vodič Gault&Millau Croatia 2026, čime je iznova potvrđen status Kutjeva kao nezaobilazne destinacije za istinske ljubitelje vrhunskih doživljaja.

Smješten na kultnom vinogradarskom položaju Vinkomir, s kojeg se pruža panoramski pogled na nepregledne vinograde, ovaj restoran postao je simbolom suvremene Slavonije. Uvrštenje u Gault&Millau nije samo priznanje kulinarskoj izvrsnosti, već i potvrda filozofije u kojoj vino i hrana nisu samo proizvodi, već dio identiteta vinogorja Kutjevo koji se doživljava svim osjetilima.

Ovo visoko priznanje odražava našu posvećenost spoju tradicije i suvremenog kulinarskog pristupa, u kojem pažljivo osmišljena jela donose bogatstvo lokalnih okusa u modernoj interpretaciji. Kroz svaku kreaciju na tanjuru, Vinarija Kutjevo potvrđuje status jednog od najvažnijih vinskih i gastronomskih središta regije, u kojem Graševina i ostale vrhunske etikete nalaze svoj savršen gastronomski par.

Posjetite nas na položaju Vinkomir i doživite priču koja slavi najbolje od Slavonije. Svoje mjesto možete rezervirati na broj telefona +385 99 475 0360 ili putem e-maila: restoran.vinkomir@kutjevo.com.