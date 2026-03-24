'Bit će opako': Ovo je popis svih prometnih radova koji vas očekuju u Zagrebu ove godine

"Dosta opake" radove, kako ih je nazvao, predstavio je na konferenciji za medije pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna. Riječ je o radovima koji će se tijekom ove godine provoditi na zagrebačkim prometnicama, ukupno ih je 15, a u nastavku donosimo popis.

1. Radovi u Ulici grada Vukovara

Najintenzivnije će biti, rekao je Pavuna, na Vukovarskoj. – Tu ćemo raditi tri stvari. Nastavljamo projekt obnove magistralnog vodovoda od Selske do Držićeve. Sada ulazimo u Vukovarsku i nastavljamo sve do Držićeve. Radovi počinju početkom travnja, najvjerojatnije 11. u mjesecu. Idealno bi bilo da se do tada otvori podvožnjak kod Vjesnika, ali više ne možemo čekati, moramo krenuti – kazao je Pavuna.

Nakon vodovoda, dodao je, slijedi potpuna rekonstrukcija tog dijela ceste. "Obnavljamo kolnik, širimo biciklističke i pješačke staze i pripremamo teren za dinamičku signalizaciju prometa". Poseban izazov bit će križanje Vukovarske i Savske gdje će se mijenjati tramvajska skretnica.

Zbog radova slijede i velike promjene u prometu. "Smjer prema istoku bit će zadržan kao i do sada, ali povratak neće biti moguć zbog radova koji se izvode na kolniku pa će se promet preusmjeravati preko Tratinske, gdje ćemo privremeno ukinuti parkiranje koje je sada moguće nasred kolnika, kako bismo dobili dvije trake", objasnio je Pavuna. No, napomenuo je, tramvajski promet će funkcionirati cijelo vrijeme bez ikakvog ograničenja.

2. Rekonstrukcija nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog

Radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka trajat će od 13. lipnja do početka školske godine, kada će nadvožnjak biti ponovno otvoren za promet. Radovi na donjem dijelu konstrukcije nastavit će se do kraja godine, ali bez utjecaja na motorni promet. "Taj nadvožnjak je star više od 60 godina i u groznom je stanju. Napravljen je elaborat koji je pokazao da je u kritičnom stanju i da se mora sanirati. Ne možemo dopustiti da komadi tog nadvožnjaka počnu padati“, upozorio je Pavuna.

Istodobno je najavio i jednu pozitivnu novost za Sesvete. "Kad završimo, dodat ćemo dvije trake za lijevo skretanje prema Zagrebačkoj cesti. To bi trebalo značajno ubrzati protočnost i silazak s nadvožnjaka“, rekao je. Nije skrivao da su obilazni pravci ondje ograničeni. "Ljudi u Sesvetama znaju koliko je taj nadvožnjak važan i nadam se da će imati razumijevanja. Mi to jednostavno moramo napraviti kako nam ga jednog dana ne bi zatvorila inspekcija", kazao je.

3. Rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija - Selska cesta

"I taj je nadvožnjak u groznom stanju, s njega de facto padaju komadi betona. To je nešto što se odgađalo desetljećima i što sada moramo napraviti“, rekao je Pavuna. Prema njegovim riječima, ondje će se raditi jedan po jedan kolnik kako bi promet mogao funkcionirati. "Po gornjoj plohi odvijat će se promet dvosmjerno, po jedn atraka u svakom smjeru, a dolje ćemo preko raskrižja organizirati ravno i desno, odnosno ravno i lijevo. Procjena je da će protočnost pasti oko 20 posto, što je otprilike kao kod Vjesnika“, rekao je. Dodao je i da će promet sjever-jug cijelo vrijeme biti u funkciji, što je važno i zbog autobusne linije 109.

4. Rekonstrukcija plinovoda i vodovoda na Seleskoj cesti

Na Selskoj cesti nastavljaju se i radovi na magistralnom vodovodu. "To je vodovod koji je zadnjih godina pucao više puta. Kad pukne, sve stane. To je magistralni vodovod koji puni jednu od glavnih vodosprema na sjeveru Zagreba i daje vodu velikom dijelu građana, tako da ga moramo obnoviti“, objasnio je. Radovi će se izvoditi od sredine lipnja do početka rujna, uz režim jedna plus jedna traka, slično kao i prošle godine.

5. Rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira

Rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira već je u tijeku, a radovi na potezu od Draškovićeve do Šubićeve kreću krajem mjeseca i trajat će do kraja lipnja.

6. Rekonstrukcija pruge u Ulici kralja Zvonimira

"Poznato vam je koliko je loša pruga u Zvonimirovoj, koliko tramvaji sporo voze i kako se ljuljaju“, napomenuo je Pavuna. Radovi će i ondje biti tempirani za ljeto, od sredine lipnja do početka školske godine, a posebno će osjetljivo biti križanje Zvonimirove i Šubićeve.

7. Rekonstrukcija plinovoda na Ilici

Sredinom lipnja kreće zamjena na potezu od kućnog broja 306 do 399, a radovi će trajati 60 dana. "Rekonstruirat će se 45 godina star niskotlačni plinovod u duljini od 2835 metara sa 178 priključaka. Novi plinovod projektiran je tako da zadovolji potrebe postojećih i planiranih objekata" kažu iz Grada.

8. Rekonstrukcija plinovoda u ulicama Medveščak, Ivana Belostinca, Mije Sinkovića, Henrika Degena i Zvorničkoj

Rekonstruirat će se 49 godina star niskotlačni plinovod u duljini 1420 metara s 78 priključaka. Predviđeni početak radova je sredinom lipnja, a trajat će 60 dana.

9. Rekonstrukcija plinovoda i asfaltiranje ulice Vukomerec

Nakon prošlogodišnje rekonstrukcije plinovoda i uređenja kolnika na dionici od Ulice Borongaj aerodrom do Ulice Marijana Čavića, ove godine nastavlja se s radovima kako bi se osigurala sigurna opskrba plinom te smanjio rizik od mogućih kvarova, kažu iz Grada. Planirano vrijeme radova na rekonstrukciji plinovoda je od sredinom lipnja, nakon čega započinju radovi uređenja kolnika u punoj širini, od Ulice Marijana Čavića do Ulice Siniše Glavaševića.

10. Rekonstrukcija plinovoda na Lašćinskoj cesti

Rekonstruirat će se 47 godina star visokotlačni plinovod u duljini od 930 metara na lokaciji od Bijeničke ceste do kružnog toka Jordanovac. Izvođenje radova predviđeno je u ljetnim mjesecima, a trajat će 45 dana.

11. Rekonstrukcija Podsusedskog mosta

Početak radova planiran je u ljetnim mjesecima s rokom izvođenja od 10 mjeseci. Za vrijeme radova promet će se odvijati naizmjenično po jednoj prometnoj traci, uz dodatnu regulaciju semaforskim uređajima. Planirani radovi obuhvaćaju pregled, obnovu i po potrebi zamjenu ključnih elemenata mosta.

12. Rekonstrukcija nadvožnjaka Odra

Na cesti koja povezuje naselje Hrašće sa spojnom cestom do autoceste A11 Zagreb – Sisak te premošćuje Aveniju Većeslava Holjevca i željezničku prugu, planirana je sanacija gornjeg i donjeg dijela ustroja propusta, postavit će se nova ograda i sanirat će se vijenci. Početak radova planiran je u ljetnim mjesecima s rokom izvođenja od 7 mjeseci.

13. Rekonstrukcija plinovoda na Britanskom trgu

Rekonstruirat će se 49 godina star niskotlačni plinovod u duljini 350 metara i 17 priključaka. Predviđeni početak radova je početkom svibnja, a trajanje 25 dana.

14. Izvršenje asfalterskog programa

Programom asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2026. određuju se popis većih prometnica koje će se asfaltirati u ovoj godini. Radovi asfaltiranja planirani su na 19 lokacija.

15. Rekonstrukcija Ulice Josipa Lončara

Od Josipa Lončara 5 do potoka Borčec, na dionici dugoj 600 m izvest će se popravak kolničke konstrukcije i nogostupa, uređenje oborinske odvodnje, javne rasvjete te postava nove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. U sklopu radova na cesti izvodit će se i radovi na izmještanju elektroenergetskih kabela. Radovi su planirani sredinom godine.