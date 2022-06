Direktor Hrvatske turističke zajednice: Zahvaljujući Pelješkom mostu, i na jugu očekuju Austrijance

Natječaj za izbor direktora Hrvatske turističke zajednice zatvoren je prije nekoliko dana, javilo se šestero kandidata, a među njima i Kristjan Staničić. Aktualni direktor HTZ-a svoju kandidaturu ne želi komentirati, govori o sezoni, utjecaju rata i drugim turističkim aktualnostima.

Svih tristotinjak turističkih zajednica do kraja ovog mjeseca mora provesti natječaj za direktora, što će zasigurno iznjedriti i mnoga nova imena, je li takvo 'provjetravanje' bilo potrebno sustavu TZ-a?

Jedan od ciljeva promjene zakonskog paketa koji se odnosi na sustav turističkih zajednica je reforma sustava, što podrazumijeva i daljnju profesionalizaciju i uspostavu turističkih zajednica po načelu destinacijskih menadžment organizacija. Direktori će time imati veću ulogu u osmišljavanju i usmjeravanju aktivnosti za upravljanje destinacijom. Mnogi natječaji već su provedeni, mnogi dokazani profesionalci ostali su na svojim pozicijama, negdje su se dogodile i promjene. Međutim, svaka promjena donosi i nešto novo, nova razmišljanja, nove ideje, iznjedre se neki novi projekti pa je tako i u ovom slučaju.

Situacija u svjetskom turizmu nakon dvije pandemijske godine stabilizirala se unatoč ratu u Ukrajini, kakve rezultate u dosadašnjem dijelu godine bilježi naš turizam?

Iako je bio među prvim sektorima pogođenima pandemijom, turizam je i među sektorima koji se najprije počeo oporavljati. To je možda i najbolje vidljivo na primjeru naše zemlje. U 2020. smo ostvarili 50 posto, a lani 77 posto rezultata iz rekordne 2019. Veliki doprinos u tome imale su i Vladine mjere, u prvome redu mjere za očuvanje radnih mjesta. U dosadašnjem dijelu ove godine, pak, ostvarili smo više od 17 milijuna noćenja, što je rast prema lani od 152 posto, a to je visokih 94 posto rezultata u odnosu na 2019. U dosadašnjem dijelu lipnja smo, pak, pet posto nadmašili broj noćenja iz lipnja 2019. Praktički smo se vratili na trendove od prije pandemije, a pred nama je glavni dio sezone u kojem očekujemo nastavak pozitivnih trendova.

Kakve su brojke iz zemalja u susjedstvu Ukrajine; iz Poljske, Slovačke i Mađarske?

Jako dobre. Poljaci su u dosadašnjem dijelu godine ostvarili više od 700.000 noćenja, što je rast od 75 posto u odnosu na lani i rast od osam posto prema 2019. Tu su i Mađari s dosad ostvarenih više od 260.000 noćenja, što je čak 184 posto više nego lani i četiri posto više nego 2019. Slovaci su ostvarili više od 200.000 noćenja, a to je 123 posto više nego lani i 32 posto više nego 2019. Ove brojke potvrđuju odličnu poziciju Hrvatske na tim tržištima, čemu je pridonijela i vrlo intenzivna promocija.

Nijemci su uoči početka glavne sezone putovanja prilično zabrinuti zbog rata i gospodarske situacije, treba li to zabrinjavati domaćine s obzirom na to da su to naši najbrojniji strani gosti?

Prema informacijama naših partnera, potražnja Nijemaca za turističkim aranžmanima u Hrvatskoj je na vrlo visokoj razini. Nakon pandemije Nijemci žele putovati, a među traženijim destinacijama je Hrvatska. Buking za našu zemlju je vrlo dobar, što je zasigurno i rezultat kampanje koju smo proveli početkom godine s ciljem poticanja rezervacija na najjačim buking platformama na njemačkom tržištu. Nijemci su od početka godine ostvarili čak 16 posto više noćenja nego u istom razdoblju 2019. Kako će se sezona dalje odvijati, ostaje vidjeti, ali u svakom slučaju očekujemo pozitivan rezultat s ovog tržišta.

Nedavno ste bili u Austriji, Hrvatska je u toj zemlji zadržala poziciju najomiljenije ljetne autodestinacije?

Austrijsko tržište jedno je od naših tradicionalno najvažnijih emitivnih tržišta i vesele nas pokazatelji prema kojima smo Austrijancima inozemna destinacija broj jedan kada govorimo o putovanjima cestovnim pravcima, a u samom smo vrhu, uz Italiju, kada gledamo sve vrste putovanja. Dosadašnji rezultati s ovog tržišta također obećavaju, zasad bilježimo rast noćenja od tri posto prema 2019. Tijekom glavnog dijela sezone očekujemo velik broj austrijskih gostiju u Istri i na Kvarneru, ali zbog pelješkog mosta i na krajnjem jugu Hrvatske, što do sada nije bio slučaj.

U hotelskim kućama, posebice na sjeveru obale, uvjereni su da bi ovogodišnja sezona financijski mogla biti bolja nego rekordne 2019., kakve su vaše prognoze?

Definitivno očekujemo kako će rast turističkog prometa u konačnici rezultirati i rastom prihoda. Za sada su nam poznati podaci Porezne uprave za prvih pet mjeseci ove godine prema kojima je u pružanju usluga smještaja, pripreme i usluživanja hrane i pića te agencija i turoperatora ukupno fiskalizirano računa u vrijednosti 8,169 milijardi kuna, što je 17 posto više nego u istom razdoblju 2019. No, konačni rezultat i zarada od turizma ovisit će i o dinamici kretanja cijena inputa u koje, među ostalim, ubrajamo i energente.

Ima li ove godine novosti u promotivnom pristupu inozemnim tržištima?

Ima. Uz kampanje i aktivnosti koje kontinuirano provodimo naglasak smo stavili na posebna promotivna događanja. Od Praga, Ljubljane, Bratislave, Cannesa, Stockholma, preko Beča i New Yorka nastojimo okupiti najvažnije partnere, utjecajne medije i predstaviti novosti naše ponude. Na taj način dobivamo usmjeravamo svu pažnju na Hrvatsku te se prezentiramo na najbolji mogući način i tako dodatno pozivamo javnost da budu naši gosti cijele godine, posebno u izvansezoni. U svakoj državi prezentacija je drugačija i naglasak je na onaj segment turističke ponude koji je na tom tržištu posebno tražen. S ovom praksom nastavit ćemo, pa nas do kraja godine očekuju događanja u Rimu, Münchenu, Budimpešti i Londonu. Uz to, posebno smo orijentirani na dovođenje što više biranih inozemnih novinara, travel blogera, influencera, youtubera, tiktokera kako bi se oni, ali i njihovi brojni pratitelji uvjerili da je Hrvatska idealna za odmor bogatog sadržaja i raznolike ponude.

Na domaće goste se svake godine računa i bez posebne promocije, tako će biti i ove sezone?

Ne bih se složio s vama da nemamo promotivnih aktivnosti za domaće goste koji su nam itekako dragocjeni. Lani smo započeli kampanju "Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!", a provodimo je i ove godine. Cilj je domaćim gostima približiti ruralnu ponudu i skrivene bisere turističke ponude koji su posebno u doba pandemije doživjeli afirmaciju. Na jesen ćemo nastaviti s akcijom Mjesec hrvatskog turizma kako bismo u posezoni domaćim gostima i svima onima koji se zateknu u našoj zemlji omogućili uživanje u turističkoj ponudi po znatno sniženim cijenama.