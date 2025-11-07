Naši Portali
VEĆ JE NAJBOGATIJI NA SVIJETU

Dioničari Tesle odobrili rekordni paket plaća: Elon Musk mogao bi postati prvi bilijunaš

07.11.2025.
u 00:08

Ako ispuni različite ciljeve, bit će nagrađen stotinama milijuna novih dionica

Dioničari Tesle odobrili su rekordni paket plaća za šefa Elona Muska koji bi mogao vrijediti gotovo 1 bilijun dolara. Sporazum zahtijeva od Muska, koji je već najbogatiji čovjek na svijetu, da drastično poveća tržišnu vrijednost tvrtke za električne automobile tijekom nekoliko godina. Ako ispuni različite ciljeve, bit će nagrađen stotinama milijuna novih dionica.

Upravni odbor Tesle tvrdio je da bi Musk mogao napustiti tvrtku ako sporazum ne bude odobren - i da si ne može priuštiti da ga izgubi. Sporazum je odobrilo 75 % dioničara Tesle koji su glasovali na godišnjoj skupštini tvrtke u četvrtak, piše BBC

Paket plaća dolazi u obliku dodjele dionica koje bi mu donijele do 423,7 milijuna dodatnih dionica Tesle tijekom sljedećih 10 godina. Dionice bi mogle vrijediti oko 1 bilijun dolara, pod pretpostavkom da tvrtka dosegne tržišnu kapitalizaciju od 8,5 bilijuna dolara potrebnu da Musk ispuni uvjete za punu potencijalnu isplatu. Osim toga, Tesla mora postići niz operativnih ili financijskih ciljeva da bi dobio puni broj dionica, koje bi bile raspodijeljene u 12 jednakih blokova.

Dobivanje svih dionica dostupnih u okviru ovog paketa tijekom sljedećih 10 godina bilo bi ekvivalentno zaradi od 275 milijuna dolara dnevno, nadmašujući svaki drugi paket plaća izvršnih direktora u povijesti, piše CNN
Ključne riječi
Tesla Elon Musk

