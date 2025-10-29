Ovu Njemicu zovu 'anti-Greta Thunberg': Prijete joj pa traži azil u SAD-u, ima podršku Elona Muska

Konzervativna njemačka aktivistica, koju zovu "anti-Greta Thunberg", podnijela je zahtjev za azil u SAD-u, uz podršku Elona Muska. To je napravila jer se, kako ističe, boji za svoj život. Naomi Seibt (25) proslavila se kao tinejdžerica kada ju je 2020. godine angažirao konzervativni think tank kao njihovo "lice" u borbi protiv zelenog pokreta. Ona sada tvrdi da ju je njena podrška krajnje desnoj Alternativi za Njemačku (AfD) učinila metom u Njemačkoj.

Čini se kako joj je milijarder Musk, koji je još prošle godine "pogurao" njezine objave na platformi X, spreman pomoći. "Elon se boji dolaska u Europu i zna da postoji izuzetno visoka prijetnja te mi je to osobno potvrdio", rekla je Seibt. "Tada sam donijela odluku da sama podnesem zahtjev za azil. Dao mi je svoje odobrenje za to." Tvrdi da se trenutačno zakonito nalazi u Americi i čeka intervju koji će joj donijeti status azilanta.

Otkad je Musk počeo dijeliti njezine objave, dvojac osobno komunicira, navodi Daily Mail. "Moj cilj je postati američka državljanka jer mi je ova zemlja dala toliko nade", rekla je. Seibt kaže da je njemačke vlasti špijuniraju te da joj se godinama prijeti. Prijetnje smrću navodno joj stižu od Antife. "Otišla sam njemačkoj policiji, a oni su mi rekli da ne mogu ništa poduzeti sve dok me zapravo ne siluju ili ubiju. Ne dobivam zaštitu od njemačke vlade iako sam u velikoj opasnosti da me možda ubiju."

Prošle godine, ona je privukla pažnju javnosti svojim komentarom na napad na božićnom sajmu u Magdeburgu. Naime, tvrdila je da su napad izvršili islamisti, iako to nije dokazano. "Elon Musk ima pravo: Samo AfD može spasiti Njemačku", navela je tada na X-u.

Godine 2020., think tank The Heartland Institute objavio je YouTube video sa Seibt u kojem je rekla: "Imam dobre vijesti za vas. Svijet ne završava zbog klimatskih promjena." Aktivisticu Gretu Thunberg nazvala je zagovornicom "klimatskog alarmizma". "Ja sam sama bila alarmistica klimatskih promjena jer sam, očito, kao mlada djevojčica odrasla okružena histerijom o klimatskim promjenama u medijima, u školskim knjigama. Bila sam nevina mlada djevojčica i mislila sam da ću spasiti planetu grleći drveće, što se, iskreno rečeno, pokazalo neistinitim", poručila je Seibt.

"Klimatski alarmizam u svojoj jezgri je anti-ljudska ideologija. Kažu nam da gledamo na naša dostignuća s krivnjom, stidom, gađenjem i čak ne uzimamo u obzir mnoge velike koristi koje imamo od korištenja fosilnih goriva kao glavnog izvora energije. Pogledajte oko sebe. Živimo u tako nevjerojatnoj eri brzog napretka i inovacija. Nije nam dopušteno da se time ponosimo? Umjesto toga, debate se gase, a pravi znanstvenici gube poslove."