Dio oporbe napustio sabornicu: 'Cenzura se želi uvesti zbog zaštite famoznog AP-a'

Hrvatski sabor u petak je u drugo čitanje uputio paket od tri zakona kojima bi se uvela dva nova kaznena djela, teškog ubojstva ženske osobe odnosno femicid i neovlaštenog otkrivanja sadržaja iz istraga, a u glasanju nije sudjelovao dio lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Glasanje o upućivanju u drugo čitanje izmjena Kaznenog i zakona o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji napustili su zastupnici SDP-a, Možemo, RF-a, GLAS-a, Centra i SSIP-a.

Dobra je stvar zaštita prava žena i borba protiv nasilja u obitelji, no to je zasjenjeno željom za uvođenjem cenzure, „dobro je pomiješano sa zlim”, kazao je Peđa Grbin (SDP) uoči glasovanja. "A cenzura se želi uvesti u kazneni zakon zbog zaštite lika i djela voljenog vam Andreja Plenkovića, famoznog AP-a", dodao je. O korupciji se u Hrvatskoj više neće i ne smije govoriti jer je Plenković procijenio da mu to čini političku štetu, ustvrdio je Grbin i pozvao da se sporan članak izbaci iz zakona.

Sandra Benčić (Možemo!) ocijenila je da je premijer Plenković "kukavički" pristupio izmjenama Kaznenog zakona jer je svoju "AP krpicu" sakrio iza leđa svih žrtvi obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.

"Zgroženi smo činjenicom da imamo premijera koji je bio spreman trgovati na ovaj način, može veća zaštita žena od nasilja ako istovremeno mene zaštitite od skandala i korupcijskih afera", kazala je.

Orešković: Odredba "AP" uvodi cenzuru u sustav

Dalija Orešković u ime Kluba Centra, GLAS-a i SSIP-a kazala je da takozvana odredba "AP" uvodi cenzuru u sustav kako se ne bi uoči izbora inicijali AP pokazali kao dokaz koji Plenkovića označava kao osumnjičenog za teška kaznena djela. "Zakon opasnih namjera uvodi se po diktatu čovjek opasnih namjera".

"Škura su vam srca i namjere, škuro se Hrvatskoj piše dok ste vi na vlasti", dodala je Orešković.

Katarina Nemet (IDS) poručila je da njezina stranka apsolutno podržava uvođenje femicida u zakon, no s druge strane potpuno im je neprihvatljiva odredba o otkivanju sadržaja iz istraga za koju smatraju da joj je jedini cilj spriječiti medije da rade svoj posao.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) smatra da je nakana sporne odredbe zastrašivanje novinara i zaštita vladajućih u izbornoj godini.

Most ne pristaje na moralne ucjene, neće bježati od glasovanja nego jasno glasa protiv, istaknula je Marija Selak Raspudić. Protiv zakona je i Domovinski pokret jer je manja šteta da se zadrže postojeće odredbe vezane za ubojstvo od uvođenja teške cenzure, rekao je Davor Dretar (DP).

HDZ: izmjene Kaznenog zakona doprinose pravnoj sigurnosti gađana

IZ HDZ-a s druge strane naglašavaju da izmjene Kaznenog zakona doprinose pravnoj sigurnosti gađana. Otkrivanje sadržaja iz istraga doprinijet će zaštiti presumpcije nevinosti okrivljenika i zaštiti privatnosti sudionika u postupku, kazala je Marija Jelkovac (HDZ). ”Oni koji govore da će biti ugrožena novinarska struka svjedoče pogrešno”, naglasila je.

U drugo saborsko čitanje upućeno je još nekoliko zakonskim prijedloga, izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu, o arhivskom gradivu i arhivima, o muzejima, o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti, o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. U drugo čitanje upućen je i zakonski prijedlog kojim se rješava problematika zaštićenih najmoprimaca koji borave u stanovima u privatnom vlasništvu, zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

