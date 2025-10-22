Europa u pripravnosti zbog jake oluje: I Hrvatska na udaru drastične promjene, objavljeno gdje će biti najgore

Nakon sunčane srijede, sutra u Hrvatsku stiže još jedna nagla promjena. Za gotovo cijelu Hrvatsku izdana su upozorenja. Za riječku i gospićku regiju izdan je narančasti meteoalarm. Često će biti kiše, a moguće su urbane i bujične poplave. Mjestimice će puhati jak, lokalno olujan jugozapadni i južni vjetar, osobito u najvišim predjelima, stoji u upozorenju. Četvrtak tako donosi pretežno oblačno te vjetrovito vrijeme. Mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom navečer i to praćenih grmljavinom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj lokalno će biti i obilne oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju jugozapadnjak, ponegdje na udare olujan. Na Jadranu jugo u jačanju na jako do olujno, a navečer će okretati na jugozapadni vjetar. U petak, kako javlja DHMZ, stiže prolazno smirivanje vremena. U subotu ponovno ponegdje kiša. U četvrtak će biti i iznadprosječno toplo, a zatim osjetno svježije.

Foto: DHMZ

Oluja Benjamin, koju je imenovala francuska meteorološka služba Météo France, donijet će vlažno i vjetrovito vrijeme diljem zapadne Europe, a posljedica bi moglo biti u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, dok će Ujedinjeno Kraljevstvo osjetiti blaže, ali ipak značajne utjecaje. U Ujedinjenom Kraljevstvu Meteorološki zavod izdao je žuta upozorenja za kišu i vjetar zbog oluje Benjamin. Obilne kiše, s očekivanim oborinama od 20 do 50 mm, a lokalno i više, zahvatit će južnu i istočnu Englesku te istočni Wales od ponoći u srijedu do četvrtka navečer. Područja poput Devona, Cornwalla i istočne Engleske mogla bi biti posebno pogođena, s mogućnošću lokalnih poplava i poremećaja u prometu.

Vjetrovi će također biti značajni, s udarima od 70 do 90 km/h, a na istočnoj obali Engleske mogući su i do 105 km/h, s potencijalnim vrhuncem do 120 km/h tijekom četvrtka ujutro i poslijepodne. Vjetrovi bi mogli rušiti drveće, uzrokovati manju štetu i privremene nestanke struje. Ipak, za većinu stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva, oluja će vjerojatno donijeti samo tipičan jesenski dan s kišom i vjetrom. Najteže posljedice oluje Benjamin osjetit će sjeverna i zapadna Francuska, gdje su izdana narančasta upozorenja za sedam područja duž obale i La Manchea. Jaki vjetrovi s udarima od 80 do 105 km/h, a na obalnim područjima i do 130 km/h, mogli bi prouzročiti značajne poremećaje u prometu i materijalnu štetu. U Belgiji i Nizozemskoj također se očekuju jaki vjetrovi s udarima do 129 km/h, posebno u obalnim područjima, što može dovesti do sličnih poremećaja, javlja BBC.

Prema podacima Severe Weather Europe, oluja Benjamin povezana je s dubokim područjem niskog tlaka koje se formira iznad Biskajskog zaljeva, potaknuto gornjim valom koji se probija u zapadnu Europu. Najvjerojatniji scenarij predviđa kretanje niskog tlaka preko Engleskog kanala, donoseći 60 do 80 mm kiše unutar 12 do 24 sata, što povećava rizik od poplava. Manje vjerojatan scenarij pokazuje kretanje oluje preko južne Engleske prema Sjevernom moru. Moguće su i grmljavinske oluje, posebno duž glavne fronte koja prelazi La Manche u srijedu navečer. Oluja Benjamin dio je šireg vremenskog obrasca koji uključuje duboki gornji val i složenu ciklonu iznad Irske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjevernog mora, koja će se zadržati do petka. Hladnija zračna masa proširit će se zapadnom Europom u četvrtak, dok će temperature iznad prosjeka zahvatiti veći dio kontinenta.

Austrija se suočava s turbulentnim vremenskim prilikama pod utjecajem dva sustava niskog tlaka, a prema prognozama meteorologa, nestabilnost će kulminirati sredinom tjedna. Posebno izražene vremenske pojave očekuju se u četvrtak, kada će niski tlak donijeti značajne promjene diljem zemlje. U jutarnjim satima četvrtka, jug i istok Austrije bit će obavijeni gustom maglom. Duž Sjevernih Alpa, južni vjetar fen donijet će povremene sunčane trenutke, no idila neće dugo potrajati. Već ujutro Vorarlberg će zahvatiti kiša, koja će se tijekom dana širiti prema istoku uz približavanje hladne fronte. Meteorolozi upozoravaju na obilne padaline i grmljavinske oluje, posebno u južnim regijama te od Kitzbühelskih Alpa do središnjeg Gradišća. Granica snijega spustit će se na 1000 do 1200 metara, što može prouzročiti poteškoće u višim predjelima. U večernjim satima očekuju se lokalno jaki udari vjetra na sjevernim obroncima Alpa i na istoku zemlje.

U petak vrijeme će se donekle smiriti, ali utjecaj niskog tlaka i dalje će biti prisutan. Južno od glavnog alpskog grebena sunce će se probijati, dok će sjeverno od njega prevladavati oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima. Snijeg se očekuje na nadmorskim visinama iznad 1100 do 1400 metara. Jaki do olujni vjetrovi s juga i sjeverozapada nastavit će puhati u Podunavlju i istočnim nizinama, a posebno snažni udari mogući su u području Bečke šume. Stanovnike se poziva na oprez, posebno u planinskim područjima i na cestama, zbog mogućih poteškoća uzrokovanih obilnim padalinama, snijegom i jakim vjetrovima, javlja Heute.