Uvrnuti internetski izazov? Diljem Francuske pronađeni osakaćeni konji

Francuska policija traga za skupinom kriminalaca koji su osakatili žive konje i odrezali im neke dijelove tijela. Od početka godine zabilježeno je barem 15 ovakvih napada na konje i magarce, a posljednji od njih bio je u blizini Lyona.

Policijski dužnosnici još uvijek nemaju osumnjičenike kao ni motiv za ovakva djela, no smatraju da bi napadi mogli biti dio uvrnutog fetiša, sadističkog rituala ili internetskog izazova.

U ponedjeljak je u regiji Jura pronađena kobila koja je uginula prirodnom smrću, no odrezani su joj njuška, uho i oko. U istoj je regiji ranije pronađen konj koji je uginuo nakon što je bio omamljen te kojemu su bili izvađeni oko i dio kosti.

Police in France are hunting a gang of twisted criminals who have been mutilating live horses and taking their eyes, ears, and parts of their bones https://t.co/Wth7MzExHK