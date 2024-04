Izdan žuti meteoalarm za cijelu zemlju: U kojim hrvatskim gradovima će se roštiljati pod kišobranima?

Praznik rada je često kišovit, međutim to nije slučaj u cijeloj Hrvatskoj. Analiza oborina na meterološkim postajama DHMZ-a ukazuje na to kako učestalost kiše 1. svibnja ipak nije toliko česta kao što se svima čini. U proteklih 50 godina, samo je u Rijeci zabilježeno oborine tijekom 50 % Praznika rada prema službenim meteorološkim mjerenjima.

Slična situacija je i u Zagrebu, gdje je na postaji u Maksimiru oborina zabilježena u 49 % prvih dana svibnja. U Osijeku, gdje su podaci dostupni još od 1899. godine, oborine su bile prisutne u 47 % slučajeva na početku svibnja, dok je u Splitu, na Marjanu, samo 41 % od ukupnih 76 godina imalo oborine tijekom Praznika rada.

Prema tome, vrijeme za Prvi maj je uistinu nestabilno i promjenjivo, ali su kišni dani rijeđi od onih sunčanih. Međutim, unatoč statistikama, prema DHMZ-u sutra je cijela Hrvatska pod žutim upozorenjem. Upozoravaju na moguće grmljavinsko nevrijeme te ističu kako je potrebno biti na oprezu u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni.Očekuje se oblačno i nestabilno vrijeme, a na Jadranu i razmjerno vjetrovito. Od sredine dana očekuje se lokalna kiša, ponegdje praćena pljuskovima i grmljavinom, a mogući su i izraženiji pljuskovi, posebno tijekom poslijepodneva i večeri.

Vjetar će biti slab do umjeren na unutrašnjosti, uglavnom iz istočnih i jugoistočnih smjerova, ali će uz nestavilnosti biti povremeno i jak. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka kretat će se od 8 do 13°C, dok će maksimalne dnevne temperature uglavnom biti između 19 i 24°C, uz mogućnost malo toplijeg vremena na istoku.

