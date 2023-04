Detalji pucnjave u Teksasu: Ubio ih jer su se žalili na buku iz njegovog dvorišta

Pet osoba, uključujući osmogodišnje dijete, ubijeno je u pucnjavi u obiteljskom domu u Clevelendu u Teksasu, a troje je još ranjeno, izvijestio je u subotu ABC pozivajući se na lokalnu policiju i vlasti. Pucnjava se dogodila u petak kasno navečer. Nakon što su se susjedi žalili na buku koju je stvarao, muškarac je otišao do susjedne kuće s puškom tipa AR-15 i upucao ih.

Policajci tragaju za Franciscom Oropezom (38), koji je bio pijan i pobjegao s mjesta događaja, rekao je u subotu novinarima šerif okruga San Jacinto Greg Capers. Oropeza se suočava s pet optužbi za ubojstvo, rekao je Capers za Washington Post. Do subote poslijepodne, dok ga je policija tražila, Capers je navodno rekao lokalnim medijima da vlasti vjeruju da su Oropezu stjerali u kut u šumovitom području.

Članovi obitelji otišli su do njegove ograde i zamolili Oropezu da smanji buku jer je dijete pokušavalo spavati. Oropeza je odgovorio da je to njegovo vlasništvo. Capers je rekao novinarima da se na video snimci vidi kako Oropeza s puškom dolazi do susjedovih ulaznih vrata.

Ubojstvo, manje od godinu dana nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u javnoj školi u Teksasu u kojoj je poginulo 19 učenika i dvoje učitelja u Uvaldeu, obilježilo je 174. masovnu pucnjavu i 17. masovno ubojstvo u Sjedinjenim Državama do sada ove godine, navodi Gun Violence Arhiva. To stavlja Sjedinjene Države na rekordan tempo masovnih ubojstava ove godine. Trenutačno se masovna ubojstva događaju svakih šest i pol dana, prema analizi Associated Pressa i USA Todaya.

