VIDEO Mali heroj: Vozač školskog autobusa izgubio svijest, učenik spriječio nesreću

Učenik sedmog razreda škole u Michiganu povratio je kontrolu nad školskim autobusom nakon što je vozač izgubio svijest zbog čega su bili na rubu sudara. Dječak Dillon Reeves vozio se autobusom iz škole s drugim učenicima kada je vozač pao u nesvijest. Čim je to primijetio, otišao je do vozačevog sjedala, nagazio na kočnicu i udaljio se od prometa na cesti da bi zaustavio vozilo, prenosi The Guardian.

Ubrzo je stigla i hitna pomoć koju su zvali njegovi školski kolege te ravnatelj njihove škole. Član lokalnog gradskog vijeća Jonathan Lafferty objavio je na Facebooku da je Dillon svojom intervencijom spriječio autobus da udari u barem jedan automobil i kuću koji su mu se našli na putu. “Grad Warren je vrlo ponosan na našeg heroja”, stoji u Laffertyjevoj objavi. “Ovaj je mladić krenuo u akciju izbjegavajući ono što je moglo biti tragična nesreća.”

Dillonova majka Ireta rekla je na tiskovnoj konferenciji u četvrtak da joj je "srce poskočilo" gledajući video kako vozač autobusa njezina sina gubi svijest. “Iznimno sam ponosna na njega,” rekla je o Dillonu. Dillonov otac Steve objasnio je kako bi se vozio s Dillonom u krilu uglavnom seoskim cestama kad je bio dijete. Dillon je također vježbao parkiranje automobila na prilaze. "Čast mi je", rekao je Steve Reeves. “Imamo malog heroja.