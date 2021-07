Detalji pomorske nesreće kod Splita: Na gumenjaku je bilo 12 mladih turista, jedna djevojka teško ozlijeđena

Sinoć oko 22.15 sati na području morskog tjesnaca Splitska vrata dogodio se sudar glisera i gumenjaka.

"Došlo je do sudara dvije brodice. Na gumenjaku od 11 metara bilo je 12 turista s dva člana posade, a na drugom plovilu bila su dva čovjeka iz Hrvatske. Gumenjak je prevozio turiste iz Zračne luke u Kaštelima do Splita i zabio se u brodicu od 13 metara. Dakle, radi se o transfer vožnji koje znaju biti brze, a upravo je to razlog zbog čega ima više ozlijeđenih", kazao je za Večernji list Željko Kuštera iz Lučke kapetanije.



Kuštera je dodao kako je 9 ljudi lakše ozlijeđeno, a jedna ženska osoba zadobila je teške tjelesne ozljede.



"Nemam puno informacija, čuo sam da je nabila slezenu. Pukom srećom izbjegnuta je ovdje velika tragedija", kazao je Kuštera dodajući kako ce policija po završetku očevida utvrditi jesi li skiperi na gumenjaku bili alkoholizirani i jesu li se kretali nedozvoljenom brzinom.



U ovom trenutku još je nejasno kako je uopće došlo do nesreće pored svjetlosne i zvučne signalizacije te radara.



"Ne možemo još pričati o tome tko je kriv. U cijeli slučaj vjerojatno ce se uključiti i DORH", zaključio je Kuštera.

O nesreći se oglasila i policija.

"Sinoć oko 22:15 u kanalu između Hvara i Brača od punta Ražnja prema Pelegrinu došlo je do pomorske nesreće, sudara glisera i gumenjaka. Radi pružanja pomoći na mjesto događaja upućena su službena policijska plovila i plovilo Lučke kapetanije. Prema informacijama kojima za sada raspolažemo na oba plovila se nalazilo ukupno 16 osoba od kojih 12 stranih državljana, te su prevezeni u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Jednoj osobi je konstatirana teška tjelesna ozljeda, dok za ostale sudionike još nije poznata težina zadobivenih ozljeda.



Policijski službenici u suradnji s inspektorima pomorskog prometa Lučke kapetanije obavit će očevid, te se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja"

