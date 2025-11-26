Detalji novog pravilnika o boravku državljana trećih zemalja: U stanu najviše osam stranih radnika uz suglasnost stanara

Bez suglasnosti stanara stambene zgrade u jednom stanu mogu biti smještena četiri državljana trećih zemalja, odnosno četiri strana radnika, a najviše osam njih koji nisu u srodstvu u pobočnoj ili uspravnoj liniji do drugog koljena mogu biti smješteni u jednom stanu uz pisanu suglasnost dvije trećine stanara i neposrednih vlasnika susjednih stanova. Obitelji, naravno, bez obzira na broj članova, ne trebaju suglasnost stanara.



Najmanja osigurana kvadratura za smještaj jednog državljanina treće zemlje mora biti 14 kvadrata stambenog prostora po osobi, a za svakog sljedećeg dodatnih šest kvadrata, što znači da u stanu od 32 kvadrata mogu boraviti četvorica stranih radnika. Propisano je to izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH koji je u javnom savjetovanju, a kojim se želi regulirati neadekvatni smještaj stranih radnika jer je dosad primjeren smještaj bio propisan samo za sezonske radnike.