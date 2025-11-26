Naši Portali
PRETRPANI STANOVI

Detalji novog pravilnika o boravku državljana trećih zemalja: U stanu najviše osam stranih radnika uz suglasnost stanara

Autor
Dijana Jurasić
26.11.2025.
u 22:51

Spavaće sobe za muškarce i žene moraju biti odvojene osim ako se radi o članovima obitelji.

Bez suglasnosti stanara stambene zgrade u jednom stanu mogu biti smještena četiri državljana trećih zemalja, odnosno četiri strana radnika, a najviše osam njih koji nisu u srodstvu u pobočnoj ili uspravnoj liniji do drugog koljena mogu biti smješteni u jednom stanu uz pisanu suglasnost dvije trećine stanara i neposrednih vlasnika susjednih stanova. Obitelji, naravno, bez obzira na broj članova, ne trebaju suglasnost stanara.

Najmanja osigurana kvadratura za smještaj jednog državljanina treće zemlje mora biti 14 kvadrata stambenog prostora po osobi, a za svakog sljedećeg dodatnih šest kvadrata, što znači da u stanu od 32 kvadrata mogu boraviti četvorica stranih radnika. Propisano je to izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH koji je u javnom savjetovanju, a kojim se želi regulirati neadekvatni smještaj stranih radnika jer je dosad primjeren smještaj bio propisan samo za sezonske radnike.

Ključne riječi
integracija suglasnost Pravilnik smještaj strani radnici

Komentara 2

AL
AP_Lapapa
00:04 27.11.2025.

8 osoba po 250 eura svaki je 2000 ukupna najamnina za stan. Jasno je da hrvatski podstanari te cijene ne mogu pratiti. Možda je upitno da nekima uzimaju poslove ali je neupitno da uzimaju i kvadrate i poskupljuju podstanarstvo.

SL
slavenZadravec
23:40 26.11.2025.

Zakon može regulirati maksimalan broj ljudi u stambenom prostoru, ali ne može biti dozvoljena diskriminacija temeljem državljanstva, obiteljske (ne)pripadnosti, rase ... ili religije.

