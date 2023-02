Detalji Bidenova puta u Kijev: U noći krenuo zamračenim zrakoplovom, deset sati bio u vlaku

Putovanje američkog predsjednika Joea Bidena u Kijev počelo je u mrklo doba noći u vojnom hangaru pokraj Washingtona. U četiri ujutro u nedjelju po mjesnom vremenu, nepoznato svjetskim medijima, vošingtonskom političkom establišmentu ili američkim biračima, osamdesetogodišnji predsjednik ukrcao se Boeing 757, poznat kao C-32. Zrakoplov, manja verzija onog koji američki predsjednik inače koristi, bio je parkiran daleko od slavnog Air Fore Onea. Na svim su prozorima sjenila bila spuštena.

Petnaest minuta poslije, Biden, šačica pripadnika sigurnosti, malen medicinski tim, bliski suradnici i dvoje novinara, koji su prisegli na tajnost, poletjelo je prema ratnoj zoni. Biden je medijski najpraćenija osoba u svijetu. Gdje god ide njegove se izjave snimaju, transkribiraju i objavljuju. Umjesto uobičajenih 13 radijskih, agencijskih, televizijskih novinara koji putuju s njim, sad ih je bilo dvoje. Novinarka i fotoreporter.

VIDEO Zračne sirene odjekuju Kijevom: Stigao je američki predsjednik Biden

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novinarska Sabrina Siddiqui iz Wall Street Journala, objavila je, kad joj je to dopušteno, da su ona i fotoreporter pozvani u zračnu bazu Andrews pokraj glavnog grada u 2.15 sati ujutro. Mobiteli su im oduzeti i vraćeni kad je Biden stigao u Kijev, otprilike 24 sata kasnije.

Letjeli su sedam sati od Washingtona do američke zračne baze u Ramsteinu u Njemačkoj. Ondje je zrakoplov napunjen gorivom. Sjenila su ostala spuštena, a letjelicu za to vrijeme nitko nije napustio. Sljedeći je let bio do zračne luke u poljskom Rzeszowu.

Do tada Siddiqui i fotograf Associated Pressa Evan Vucci nisu vidjeli Bidena. To se nije promijenilo ni kad su se ukrcali u kolonu vozila koja se bez 'rotirki' i u tišini kretala prema Przemysl Glownyju, željezničkoj stanici uz ukrajinsku granicu. Bilo je već 21.15 u nedjelju po srednjoeuropskom vremenu kad su se ukrcali u vlak. Novinari još uvijek nisu vidjeli Bidena. Vlak je imao osam vagona. Većina putnika, rekla je Siddiqui, bilo je osiguranje.

Biden voli vlakove. Godinama je kao senator vlakom putovao od Delawarea do Washingtona što mu je priskrbilo nadimak "Amtrak Joe". Ali nijedan američki predsjednik nije prije putovao 10 sati vlakom u ratnu zonu. Kad su bili u Afganistanu ili Iraku, ondje su ih osiguravali američki vojnici kojih u Ukrajini nema.

Vlak u ušao u Kijev s prvim suncem. Biden, koji je posjetio ukrajinski glavni grad kao potpredsjednik Baracku Obami, iskrcao se u 8 sati i 7 minuta. "Drago mi je da sam ponovo ovdje", rekao je.