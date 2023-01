Deseci tisuća vjernika na Trgu sv. Petra odali počast Benediktu XVI.

Deseci tisuća vjernika prošli su u mimohodu kroz Baziliku svetog Petra u Rimu kako bi se pomolili pred odrom Benedikta XVI. koji je umro u subotu u dobi od 95 godina i čiji će sprovod u četvrtak predvoditi papa Franjo. Ljudi su tijekom cijelog dana u redu čekali na Trgu sv. Petra u nazočnosti mnogih medijskih kuća i oko tisuću pripadnika redarstvenih snaga.

U 19,00 sati, kada se zatvaraju vrata velike bazilike, Vatikan je pobrojao 65.000 ljudi. Vjernici će opet moći odati poštovanje u utorak i u srijedu od 7,00 do 19,00 sati.

"Činilo mi se u redu doći i odati mu počast nakon svega što je učinio za Crkvu", rekla je za AFP talijanska redovnica Anna-Maria.

Foto: Michael Kappeler/DPA 02 January 2023, Vatican, Vatikanstadt: The body of the late Pope Benedict XVI is laid out in public in St. Peter's Basilica. The Pope Emeritus had died on Saturday at the age of 95. Photo: Michael Kappeler/dpa Photo: Michael Kappeler/DPA

"Bio je velik papa, dubok i jedinstven", kazala je Francesca Gabrielli, koja je samo radi toga došla iz Toskane i kojoj se svidjelo "molitveno ozračje" u bazilici. Tijelo Josepha Ratzingera položeno je na odar prekriven tkaninom ispred glavnog oltara bazilike, a uz odar su dvojica pripadnika Švicarske garde u svečanoj odori. Vjernici i turisti mogli su se nakratko pomoliti pred odrom, ne zaustavljajući se. Većina ih je fotografirala pametnim telefonima, neki su se molili i prekrižili.

Među prvim posjetiteljima bila je talijanska premijerka Giorgia Meloni. Papa Franjo će u četvrtak predvoditi sprovodni obred kakvog još nije bilo u dvotisućljetnoj povijesti Katoličke Crkve i kojim će se završiti nesvakidašnja kohabitacija dvojice papa.

"Svečan, ali jednostavan" sprovod, po riječima Svete Stolice, počet će u 9,30 sati po srednjoeuropskom vremenu na Trgu svetog Petra, gdje je počeo i sprovodni obred za Ivana Pavla II. koji je 2005. privukao milijun ljudi.

Benedikt XVI. bit će pokopan u bivšoj grobnici svojeg prethodnika Ivana Pavla II., rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Svete Stolice Matteo Bruni.

Njegovo posljednje počivalište bit će u kripti bazilike sv. Petra, rekao je. Tijelo će biti preneseno onamo u četvrtak.