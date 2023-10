Deseci tisuća ljudi napustili svoje domove: 'Pojas Gaze gori. Nitko ne zna broj mrtvih i ranjenih'

– Pojas Gaze gori. Nitko ne zna broj mrtvih i ranjenih jer mnogo je ljudi još ispod ruševina, a spasilačke ekipe jednostavno ne mogu doći do njih jer izraelski bombarderi stalno bombardiraju – kazao je za Večernji list palestinski novinar Imad Eid, koji se nalazi u samom paklu Pojasa Gaze, ističući kako za izraelsku vojsku nema svetinje.

Danas su deseci tisuća ljudi iz sjeverne Gaze napuštali domove i odlazili cestovnim koridorima na jug nakon što je Izrael dao upozorenje i šestosatni rok prije napada, koji je istjecao nakon zaključenja ovog broja.

Humanitarni koridor

– Bombardiraju sve što mogu. Umjesto da netko zaustavi to krvoproliće, nažalost, samo čujemo poruke Joea Bidena i Emmanuela Macrona te ostalih europskih i američkih dužnosnika, koji čak apeliraju na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da još jače i žešće bombardira goloruk narod u Pojasu Gaze. Sve vrste naoružanja koje imaju u tjedan dana bacili su na Pojas Gaze, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je to “samo početak”, iako nije pojasnio što bi moglo uslijediti ili koliko bi moglo trajati. Samo još nisu bacili atomsku bombu. Pa neka se dogovore s Joeom Bidenom, oni već imaju iskustvo s bacanjem atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, neka bace atomsku i na Pojas Gaze jer jedino će nas tako izraelska vojska i njezini saveznici, zapadni svijet, pobijediti. Mi ćemo pružati otpor jer branimo svoju domovinu. Ne želimo opet u izbjeglištvo kako su to učinili naši preci 1948. i 1967. godine. Ostat ćemo tu i braniti svoje ognjište do zadnje kapi krvi – poručio je Imad Eid.

CNN je danas objavio da je američka obavještajna zajednica izradila najmanje dvije procjene djelomično temeljene na podacima koje je dostavio Izrael upozoravajući Bidenovu administraciju na povećan rizik za palestinsko-izraelski sukob u tjednima uoči subotnjeg napada na južni Izrael. Njihovi izvori iz obavještajne zajednice kažu da je procjena od 28. rujna upozorila na temelju više izvora obavještajnih podataka da je teroristička skupina Hamas spremna eskalirati raketne napade preko granice. Dopis CIA-e od 5. listopada općenito je upozorio na sve veću mogućnost nasilja Hamasa. Zatim, 6. listopada, dan prije napada, među američkim dužnosnicima kružila su izvješća iz Izraela koja su upućivala na neobičnu aktivnost Hamasa – naznake koje su sada jasne: napad je bio neizbježan.

Nijedna od američkih procjena nije ponudila nikakve taktičke detalje ili naznake ogromnog opsega, razmjera i brutalnosti operacije koju je Hamas izveo 7. listopada, kažu izvori. Nije jasno jesu li neke od ovih američkih procjena podijelile s Izraelom, koji pruža velik dio obavještajnih podataka na kojima SAD temelji svoja izvješća.

Unatoč tome što premijer Netanyahu u svakom svom pojavljivanju govori da je uništena gotovo sva vojna infrastruktura Hamasa, nakon završetka njegovih govora svaki put militanti iz Pojasa Gaze zasipaju izraelske gradove stotinama projektila. Hamas je u petak iz Pojasa Gaze ispalio dalekometni projektil Ayyash 250, koji je preletio gotovo 190 kilometara od Pojasa Gaze i pogodio Izrael. Vojni analitičari uvjereni su da zračnim udarima, ako žele iskorijeniti Hamas i ostale militantne skupine u Pojasu Gaze, neće postići nikakve poželjne rezultate. Jedini način da možda nešto postignu jest da pokrenu veliku kopnenu vojnu operaciju u kojoj će voditi borbe s Hamasom i ostalim militantnim skupinama, od kuće do kuće i od tunela do tunela. Na taj bi način Izraelci zasigurno pretrpjeli velike gubitke. Uoči očekivanja kopnene invazije izraelska vojska gomila tenkove u blizini Pojasa Gaze. Isto tako, izraelska vojska pozvala je civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele sa sjevera na jug. Međutim, danas je kolona onih koji su odlučili krenuti bombardirana te je ubijeno 70 i ranjeno 150 Palestinaca.

Istodobno, američka mreža Fox News izvijestila je u subotu da je SAD zatražio od Izraela da “odgodi svoju kopnenu operaciju u Pojasu Gaze dok se ne uspostavi humanitarni koridor”. S druge strane, američka agencija Bloomberg izvijestila je da Bidenova administracija “osjeća zabrinutost zbog nedostatka izraelskih planova za razdoblje nakon što izraelske trupe uđu u Pojas Gaze”.

Zanimljivo je da, dok izraelski premijer Netanyahu uspoređuje Hamasov krvavi pohod od 7. listopada s holokaustom, ruski predsjednik Vladimir Putin uspoređuje izraelsku opsadu Gaze s nacističkom opsadom Lenjingrada. Putin je upozorio Izrael da ne opkoli Gazu kao što su nacisti to učinili Lenjingradu, naglasivši da bi kopnena ofenziva u toj enklavi dovela do “apsolutno neprihvatljivog” broja civilnih žrtava i istaknuvši kako je Izrael bio meta Hamasova “napada bez presedana u okrutnosti”, no da je odgovorio metodama koje su također okrutne.

– Tamo živi više od dva milijuna ljudi. Daleko od toga da svi podržavaju Hamas. No svi će patiti, uključujući žene i djecu. Naravno da je teško da se bilo tko s time složi – kazao je Putin, kojem to nije prvi put da kritizira Izrael. Prije nekoliko dana, kada su izraelski bombarderi bombardirali zračne luke u Damasku i Alepu u Siriji, Putin je kazao da je kriminalno i nedopustivo djelo kada napadaš suverenu državu na takav način. Iako su tradicionalno odnosi između Rusije i Izraela bili jako dobri, rat u Ukrajini ih je poremetio. Putin je pozvao na pregovore na Bliskom istoku ponudivši Moskvu, koja je “spremna koordinirati sa svim konstruktivnim partnerima”. On tvrdi da je ključ za kraj izraelsko-palestinskog sukoba stvaranje neovisne Palestine s istočnim Jeruzalemom kao prijestolnicom.

Rusija tvrdi da je dobar izbor za posredovanje jer ima odnose s Izraelom, Palestincima, Hamasom i Hezbollahom, Iranom i velikim arapskim silama.

Meta i novinari

Nakon što je Hamas objavio snimke koje prikazuju kako je postupao s izraelskom djecom, dopisnica CNN-a Sara Sidner ispričala se zbog promicanja i objavljivanja priče (a stalno je to ponavljao i američki predsjednik Joe Biden) o navodnim prizorima “djece bez glave” u naselju Kfar Azzi.

U južnom Libanonu helikopter je raketom pogodio skupinu novinara. U napadu u Alma-al-Shaabu, mjestu u blizini izraelske granice, ubijen je snimatelj agencije Reuters Issam Abdullah, a ranjeni su novinari AFP-a koji su se u trenutku napada nalazili u automobilu, kao i novinari Al Jazeere.

Direktor ureda Al Jazeere u Libanonu Mazim Ibrahim, koji se uživo javio s lica mjesta nekoliko minuta nakon napada, kazao je da su novinari bili namjerno napadnuti i da je to mjesto na kojem je stajalo desetak novinara daleko od crte razgraničenja gdje se vršila razmjena vatre između Izraela i Hezbollaha.

